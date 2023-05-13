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Жылдыз Садырбаева прокомментировала скандал по гранту, выделенному на ЛГБТ

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В Кыргызстане набирает обороты скандал, связанный с работой комитета по борьбе с ВИЧ/СПИДом и малярией (СКК). Напомним, достоянием депутатов и общественности стал факт того, что часть средств, направляемых на борьбу с опасными инфекциями, ушли на проведение различных мероприятий ЛГБТ. Вице-премьер правительства Эдиль Байсалов заявил, что это сферу он не контролирует и не знал, как распределят гранты Глобального фонда. Он обещал депутатам ликвидировать комитет по борьбе с ВИЧ/СПИДом. Но депутаты решили предложить президенту увольнение зампредседателя правительства. "ВЭС 24" обратился к депутату Жогорку Кенеша Жылдыз Садырбаевой, чтобы узнать ситуацию из первых уст:

Жылдыз Эсенбековна, Вы как депутат представляете комитет по социальной политике. Вы и Ваши коллеги обратили внимание на тот факт, что часть средств большого гранта, выделенных Кыргызстану на борьбу с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией, оказалась задействована для финансирования мероприятий по линии ЛГБТ. Каким образом Вашему комитету стал известен этот факт?

- Здесь все очень просто. В Положении о комитете (далее - СКК) по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией при Координационном совете по общественному здравоохранению (далее - КСОЗ) при Правительстве (ныне Кабинете министров) Кыргызской Республики, утвержденном 21 июня 2017 года Председателем КСОЗ вице-премьер-министром, а точнее в Разделе 4 "Структура Комитета" указано, что "в состав СКК от государственного сектора входят депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" (что, кстати, также нарушено - и на сегодня в СКК от парламента представлена лишь моя кандидатура).

На основании этой нормы Решением комитета Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по социальной политике от 12.12.2022 года №6-24751/22 моя кандидатура была одобрена в состав СКК. То есть я это говорю к тому, что тайное стало явным, именно когда мы проводили промежуточные итоги исполнения гранта. Ну а дальше было то, о чем писали СМИ Кыргызстана:

"Депутат Жылдыз Садырбаева отметила, что "Эти деньги выделяют кыргызскому народу, их часть уходит на ЛГБТ. Мы укрепляем ЛГБТ-сообщество? За все годы работы комитет показывает неэффективность. Надо направить другую заявку по распределению денег и расформировать комитет. Из $29 миллионов на лекарства уходит очень мало денег"".

Какова была реакция, когда этот факт был обнародован? Говорилось о том, что Байсалов пошел на поводу американских грантодателей и сделал все, чтобы отщипнуть средства на финансирование ЛГБТ?

- Что касается относительно реакции после "обнародования", вероятно, Вы имеете в виду реакцию избирателей? Так вот, все публикации обсуждения данной темы на совместном заседании парламентских фракций "Ата-Журт Кыргызстан" и "Мекенчил" находятся в свободном доступе, и как раз таки там общество выражает свое мнение в комментариях. Вы можете это изучить, в свою очередь, делать оценочные суждения за такое количество людей я считаю неэтичным. Надеюсь, Вы правильно меня поймете.

Относительно реакции господина Байсалова и, как Вы обозначили, "на поводу у грантодателей", то и здесь я рекомендую обратиться к нему. Эдиль Жолдубаевич - опытный политик и умеет скрывать свои эмоции достаточно умело.

Каким образом, по Вашему мнению, стало возможна "утечка" грантовых средств на так называемую непрофильную деятельность?

- Вероятно, за годы существования СКК государство не уделяло должного внимания этому сектору. А как Вы знаете, "сверхконцентрация власти в одних руках порождает безответственность и бесконтрольность".

Никто на территории Кыргызской Республики не мог проверить деятельность ПРООН как Основного реципиента (получателя) гранта Глобального фонда.

И по итогу на сегодня мы имеем то, что имеем, но всему приходит свое время - сегодня страна должна сверить часы и придерживаться того направления, которое отвечает интересам большинства.

Что Вы думаете о работе НКО в Киргизии? Каким образом они помогают бороться с социальными проблемами в республике? Не являются ли "раздражителями"?

- НКО НКО рознь. В Кыргызстане зарегистрировано и успешно ведет деятельность огромное количество некоммерческих организаций в различных сферах. Да, действительно, есть организации, которые оказывают значительную поддержку как государству, так и населению. Но есть и ряд организаций, которые имеют исключительно корыстные интересы. Именно они присутствуют в составе СКК долгое время и не меняются (не все, но подавляющее большинство). Сами утверждают страновую заявку и затем сами ее "реализовывают" - аффилированность налицо.

В связи со скандалом говорилось, что Байсалов, курирующий социальную сферу, должен уйти в отставку. Как Вы считаете, как должен поступить чиновник в этом случае.

- Если говорить об отставке по собственному желанию, то опять-таки я не хочу говорить за Байсалова. Это его личное дело. Но если рассматривать вопрос как нежелание разобраться в ситуации и самоустранение Байсалова от данной проблемы, то здесь решение уже должно принять руководство страны. Свою позицию курирующий заместитель председателя Кабинета министров обозначил, но время на исправление ошибки есть. Сейчас все в его руках. Давайте будем держать руку на пульсе и вместе внимательно следить за дальнейшими событиями.

Как, на Ваш взгляд, в республике должен осуществляться контроль НКО со стороны государства, есть ли в этом необходимость и законные рычаги?

- Если НКО получает прибыль от своей деятельности, то они должны контролироваться ровно в той степени, как и деятельность коммерческих организаций. Государство имеет право знать источник происхождения финансовых средств и на какие цели они расходуются.

Справка "ВЭС 24"

Садырбаева Жылдыз Эсенбековна родилась 29 марта 1970 года в г. Нарын. В 1993 году окончила факультет общей медицины Санкт-Петербургского медицинского института имени И. Павлова по специальности "Лечебное дело".

1993–1995 гг. - клиническая ординатура Кыргызской государственной медицинской академии имени И.К. Ахунбаева.

1995–1996 гг. - ассистент отделения дерматологии.

В 1997 году основала компанию "Жылдыз-Фарм" (в 2009 году преобразовано в ОсОО "Фармамир").

2003–2021 гг. - директор ОсОО "Эляй".

В 2021 году избрана депутатом Жогорку Кенеша VII созыва от политической партии "Ата-Журт Кыргызстан".

Антон Беднов


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URL: https://www.vb.kg/429511
Теги:
НПО, ЛГБТ, Кыргызстан
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