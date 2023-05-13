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Число туристов из дальнего зарубежья в этом году может вырасти на четверть

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Увеличение числа туристов из стран дальнего зарубежья минимум на 25 процентов ожидают в Кыргызской Республике в этом году. Об этом стало известно во время Иссык-Кульской Международной туристической выставки-ярмарки Issyk-Kul ITF 2023, которая проходит сегодня в Чолпон-Ате.

На этой выставке объявляют начало летнего туристического сезона. В этом году он обещает быть насыщенным. "По предварительным нашим оценкам, прирост потока туристов из Западной Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии составит не менее 25 процентов по сравнению с прошлым годом благодаря участию Кыргызской Республики в 11 крупных международных туристических выставках", - сообщила президент Фонда поддержки развития туризма Елена Калашникова.

Она также отметила, что большой интерес к путешествиям по Кыргызской Республике есть со стороны казахстанцев и россиян. "Причем из этих стран поступают запросы на более длительный чем ранее период пребывания в Кыргызской Республике", - сказала Калашникова.

Добавим, что туристический сезон в Кыргызской Республике может стать круглогодичным. В том числе – за счет восстановления и модернизации сети санаториев и курортов. Ориентированы здравницы будут в первую очередь на самих кыргызстанцев.


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URL: https://www.vb.kg/429522
Теги:
туризм, Кыргызстан
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