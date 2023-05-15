Как работает ОНУВ по митигации и адаптации в промышленных процессах в КР

Зеленый Альянс Кыргызстана совместно с Open Innovations и Green4 при содействии ПРООН в Кыргызстане провели круглый стол под названием "План Реализации ОНУВ по митигации и адаптации в секторах "Промышленные процессы и использование продуктов", и "Биоразнообразие, Лесное хозяйство и другие виды землепользования" с участием заинтересованных лиц представляющих соответствующие сектора.

Участие в обсуждении приняли представители гражданского, академического сообщества, молодежь, представители экспертного сообщества.

В рамках круглого стола прошли три панельные дискуссии по митигации в секторах "Промышленные процессы и использование продуктов", "Отходы", "Лесное хозяйство и другие виды землепользования", а так же одна панельная дискуссия по адаптации в секторе "Лес и биоразнообразие" в рамках плана реализации ОНУВ.

Как известно, ОНУВ или определяемый на национальном уровне вклад – это план действий по сокращению выбросов и адаптации к изменению климата. Каждая сторона Парижского соглашения должна разработать ОНУВ и обновлять его каждые пять лет.

Руководитель группы экспертов, эксперт ПРООН Александр Темирбеков представил детальные презентации по каждой теме и ответил на сложные вопросы участников, экспертов и представителей соответствующих отраслей. Также от подчеркнул, что из возможных внешних и внутренних финансовых ресурсов в рамках плана реализации ОНУВ, стоит сконцентрироваться на собственных возможностях.

Консультант по проектам Ассоциации лесопользователей и землепользователей Кыргызстана Насыр Канатбеков во время своей презентации на тему "Развитие сектора "Лесное хозяйство и другие виды землепользования" рассказал участникам встречи о важной роли леса в социально -экономической, экологической и культурной жизни общества.

Национальный консультант по реализации ОНУВ и НУС Назгуль Кулова поблагодарила всех участников за активную дискуссию и подчеркнула, что мнения и комментарии, выраженные в рамках круглого стола будут приняты во внимания.

"Регулярный мониторинг отчётности плана реализации ОНУВ должен стать одним из приоритетных задач государственных органов. Это позволит системно оценивать текущую ситуации и корректировать будущие меры по митигации и адаптации в целях достижения поставленных задач", - заметила исследователь Open Innovations Марал Сагыналиева.

"Одним из ключевых элементов эффективной реализации митигационных и адаптационных мер в рамках определяемого на национальном уровне вклада (ОНУВ) в Парижское соглашение, является уровень осведомленности как среди кыргызского общества в целом, так и среди лиц принимающих решения в частности.

От государства зависит скорость и качество решений перед растущими рисками вызванными изменением климата. Зеленый Альянс, как и все экспертное сообщество, озабочен своевременными и сбалансированными действиями со стороны госорганов в рамках зеленой повестки с учетом мнения всех заинтересованных сторон. Конечно, мы продолжим вкладывать свою лепту от имени гражданского общества ради достижения целей заложенных в ОНУВ", - подчеркнул исполнительный директор Зеленого Альянса Ильгиз Камбаров.

Выступающие подчеркнули, что предложенные меры по митигации и адаптации хорошо сформулированы и отражают те вызовы, которые стоят перед обществом, частным сектором и государством. Но при этом важно широкая информационная разъяснительная работа среди населения страны.

Зеленый Альянс Кыргызстана проводит данные круглые столы в рамках "Оказание консультативной поддержки в разработке "Расширенного Плана Реализации ОНУВ и Долгосрочной стратегии низкоуглеродного развития (ДСНУР) до 2050 года"