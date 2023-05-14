"Легенда о Ромео и Джульетте" - история любви в ритме фламенко

24 го мая театр национального танца Испании "Flamenco Live" представляет в театре оперы и балеты им.Малдыбаева "Легенда Ромео и Джульетте" в стиле фламенко!

Неожиданная трактовка знаменитой повести Шекспира, где легендарная история любви, рассказана на языке страстного испанского танца.

Волшебный мир испанского фламенко... Музыка каблуков и кастаньет, чарующие движения рук, взмахи веера... Яркое испанское шоу "Легенда Ромео и Джульетте" – живое искусство фламенко, таящее атмосферу знойного средиземноморского побережья!

Глубокое бессмертное произведение, понятное и знакомое каждому, будет рассказано по-новому: языком музыки, пения и самого страстного танца в мире – танца фламенко.

Это уникальный арт-проект, объединивший в себе профессиональных артистов международного уровня, исполняющих живое, органичное и искреннее испанское фламенко. Коллектив вобравший в себя лучших танцоров, гитаристов, кантаоров (вокалистов) и перкуссионистов, которые посвящают свою жизнь фламенко во всём его многообразии!

Билеты на сайте Kassir.rg, а так же в кассе театра!

Справки по телефону: 0500 999947, 0557 74 7999.