ОДКБ - 31. Приоритет - региональная безопасность

Сегодня, 15 мая, исполняется 31 год с момента создания Организации Договора о коллективной безопасности. Он был подписан в Ташкенте (Узбекистан) в 1992 году главами Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Позднее Узбекистан прекратили свое членство в Договоре, но в него вступила Белоруссия.

Целями Организации являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

Как рассказал VB.KG эксперт по безопасности, политический деятель Токон Мамытов, за время существования ОДКБ, Организация нашла достойное место в архитектуре безопасности мира.

"Она сумела обеспечить самую главную цель - безопасность на региональном уровне. Поэтому, роль ОДКБ в стабильности и безопасности ЦА неоценима. К тому же, Организация сумела наладить тесные взаимоотношения в области безопасности с другими организациями – с СНГ и ШОС. Все это дало возможность сохранить не только региональную, но и мировую стабильность", - уверен Мамытов.

По его мнению, сейчас мир меняется, меняется международная политика, будет меняться международное право.

"Чтобы соответствовать этим изменениям, которые ждут нас ближайшие 3-5 лет, ОДКБ должна найти те направления, позволяющие ей интегрироваться в новую архитектуру безопасности. Для этого Организации нужна реформа и модернизация с учетом происходящих глобальных событий. Она должна быть готова в любой момент интегрироваться в новый мировой порядок, чтобы не потерять свою роль и значение", - считает Мамытов.

При этом, эксперт отметил, что альтернативы ОДКБ у Кыргызстана на данный момент нет.

"Даже если гипотетически предположить, что мы найдем другую альтернативу, нельзя забывать, что наши соседи – члены ОДКБ. Как мы планируем строить свою безопасность с соседними странами? Нужно будет пересматривать двусторонние отношения. Поэтому, те, кто озвучивают заявления по выходу из ОДКБ, просто не понимают социально-политические процессы. К тому же, благодаря ОДКБ, в ЦА и КР, в частности, была стабильность. Мы не должны придумать "колесо", когда есть готовая и действенная структура", - уверен Мамытов.

Он пожелал в День рождения Организации, поскорее приступить к ее обновлению. И делать это, опираясь на новые вызовы - начиная от климатических, экстремистских, террористических, информационных войн, внешней политики государств до новых IT- программ.

"Тогда и дальше она продолжит оставаться надежным щитом безопасности страны ЦА и нашего Кыргызстана", - заключил Токон Мамытов.

Напомним, что в этом году в Кыргызстане пройдут учения Коллективных сил ОДКБ "Нерушимое братство-2023". На территории нашей страны будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне проведением миротворческой операции с применением сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в интересах поддержания мира и безопасности.