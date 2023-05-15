Американское СМИ целенаправленно раскачивает ситуацию в Казахстане

В начале этого месяца суд Кыргызстана вынес решение о запрете деятельности в республике издания "Радио Азаттык". После этого, разумеется, последовала соответствующая реакция Госдепа США, явившаяся попыткой оказания давления на кыргызские власти. Однако они оказались непреклонны. Не в пример соседнему Казахстану, пишет издание Asia-today.news.

Прищемили гидре хвост

Основанием для такого судебного решения стали разбирательства по поводу освещения последнего кыргызско-таджикского приграничного конфликта. Как сказано в постановлении, корреспонденты "Радио Азаттык" под маской объективности на самом деле своими публикациями, освещавшими ход инцидента, провоцировали межнациональную рознь. Тем самым способствовали дальнейшей эскалации противостояния и перерастания ее в полномасштабную войну между двумя центрально-азиатскими республиками.

Разумеется, это нужно рассматривать не в качестве отдельного случая, а в контексте происходящего сегодня глобального противостояния, в котором Западу позарез необходимо поджечь Центральную Азию. Власти КР отреагировали стратегически верно, нейтрализовав один из ведущих инструментов западной пропаганды, выполняющих работу по дестабилизации региона. Доказательством тому может служить болезненная реакция Госдепа США и некоторых американских конгрессменов, попытавшихся своими дежурными и заранее готовыми для подобных случаев заявлениями о притеснении свободы слова и нарушении принципов демократии оказать давление на власти КР. Однако все это оказалось бесполезно. "Радио Азаттык" решением суда предложено закрыть.

Идет война холодная

Увы, этот показательный случай не стал примером для Казахстана, где данный ресурс беспрепятственно продолжает свою деструктивную деятельность. На фоне проводимой казахстанскими властями политики, которую реализуют отучившиеся в западных университетах члены правительства, это дает вполне ощутимые и желаемые для Запада результаты.

Крен Астаны в сторону Запада стал вызывать вопросы давно. А после 24 февраля 2022 года данная тенденция существенно усилилась. Из недавнего можно вспомнить приезд в республику посланцев Минфина США с требованием неукоснительно соблюдать антироссийские санкции. При предельной ясности того, что это стопроцентно лежит в плоскости интересов англосаксов, но никак не отвечает интересам Казахстана, для которого Россия является едва ли не самым важным экономическим партнером, казахстанские власти берут под козырек и обязуются в полной мере выполнять поступившие из-за океана указания.

В республике это неуклюже попытались объяснить стремлением избежать вторичных санкций, которые, как было заявлено, нанесут непоправимый ущерб экономике. Но эти доводы дезавуировала маленькая Грузия, экономика которой в несколько раз меньше казахстанской. Официальный Тбилиси отчетливо дал понять, что присоединение к антироссийским санкциям станет для Грузии выстрелом в саму себя. И в качестве обоснования своего заявления грузинское правительство привело данные по разнице объемов грузино-российского и грузино-американского товарооборотов.

Если такое же обоснование применить к Казахстану, то ситуация будет аналогичной. Тем не менее, казахстанские власти, в отличие от грузинских, предпочли в этом вопросе выбрать американскую сторону.

Объяснение этому, на наш взгляд, может быть одно. Прикрываясь заботой о народе, казахстанские элиты в данном случае заботятся исключительно о своих интересах. Поскольку западные санкции могут отразиться, прежде всего, на верхней прослойке общества, имеющей счета в офшорах и имущество за рубежом. Тогда как малый и средний бизнес Казахстана вряд ли может существенно пострадать от американских санкций, поскольку практически полностью работает лишь в двух направлениях – российском и китайском.

Этим и объясняется то, что в казахстанском медиа-пространстве весьма вольготно чувствует себя "Радио Свободы", как и тысячи иностранных НПО, окопавшихся в республике. Вся эта армия в лучших традициях холодной войны беспрепятственно ведет диверсионную деятельность на территории республики.

Украинский сценарий

Методика работа "Радио Азаттык" применительно к Казахстану определенна и предсказуема. Впрочем, как и в других республиках постсоветского пространства. Однако к каждой из них у данного ресурса есть свой подход.

Например, в преддверии 9-го мая на сайте издания начинают появляться статьи, навязывающие казахстанцам иной, необходимый Западу взгляд на Великую Отечественную войну. О том, что эта война, если и имела к Казахстану какое-то отношение, то, как освободительная от российских колонизаторских оков. Возводятся в ранг героев предатели, перешедшие из плена в ряды Туркестанского легиона вермахта, основанного коллаборационистом Мустафой Шокаем. А его личность героизируется аналогично украинскому Бандере.

Налицо наглая и лживая подмена исторических фактов и переворачивание всего, что связано с Великой Отечественной войной, с ног на голову. Такие публикации начинают появляться каждый год за несколько дней до Дня Великой Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками.

Стоит вспомнить о том, как "Радио Азаттык" освещало и попытку государственного переворота в Казахстане, которая была предпринята в январе 2022 года. По нашей инсайдерской информации, американский фонд "Евразия", работающий в Казахстане получил методические указания из Вашингтона о том, как освещать данные события. После чего полученные методички разлетелись по всем казахстанским СМИ, находящимся на американском финансировании, в числе которых, разумеется, было и "Радио Азаттык", и проплаченные блогеры. В частности, бывшая телеведущая одного из центральных казахстанских телеканалов Динара Егеубаева.

До январских событий она на довольно продолжительный период пропала из поля зрения, завершив, как казалось, свою карьеру теледивы. Проживала в одной из стран Европы. Но в канун беспорядков вдруг появилась в Казахстане, открыла свой канал в YouTube и принялась освещать происходящее в духе "Радио Азаттык". Летала за инструкциями в Киев, где попутно взяла интервью у политтехнолога режима Зеленского Михаила Подоляка. В ходе беседы подчеркнуто назвала протесты в Казахстане борьбой за свободу казахстанского народа, который жестоко расстрелял Токаев. Об этом же, как можно понять, вещало и "Радио Азаттык", которое сегодня в таком же духе пишет и об украинском кризисе.

Смена направления

О деструктивной деятельности данного издания можно судить еще по одному интересному факту. До недавнего времени корреспонденты ресурса активно раскручивали тему "Великого Турана" - объединения тюркоязычных стран в одно государство с главенствующей ролью Турции.

Здравомыслящие казахстанские эксперты, коих, к сожалению, не так много, давно пытаются разъяснить народу, что идея "Великого Турана" имеет под собой цель создания еще одной, подобной Украине, антироссийской силы, которая должна воевать с Россией за англосаксонские интересы. И если в "Незалежной" русофобские настроения разжигались на основе обещаний принятия ее в Евросоюз, то в Центральной Азии, которой в силу географического расположения это обещать глупо, в качестве стимулирующего фактора разыгрывается карта тюркского единства. Однако оно (единство) западными политтехнологами, курирующими деятельность прозападных изданий в Казахстане, было выброшено в мусор, когда замаячила перспектива раскачать регион по другому направлению.

Еще довольно свежи в памяти прошлогодние протесты в Каракалпакской автономной республике Узбекистана, вспыхнувшие на основе недовольства населения предлагаемыми изменениями в Конституцию.

В те дни в публикациях "Радио Азаттык" тема тюркского единства вдруг сменилась на то, что каракалпаки представляют собой не отдельную национальность, а один из казахских родов. То есть, являются казахами, которые в свое время благодаря "бездумной политике" советской власти оказались в составе Узбекистана и которые теперь страдают от узбекского национализма.

После таких публикаций в казахстанском сегменте мессенджеров и социальных сетей стали активно распространяться призывы подняться на защиту братьев каракалпаков от нерадивых узбеков. Таким образом, была предпринята скрытая попытка разжечь в Центральной Азии конфликт путем сталкивания казахов с узбеками. О еще недавно раскручиваемом тюркском единстве, разумеется, в те дни "Радио Азаттык" уже не вспоминало.

Показателен еще один случай. В январе этого года корреспондент издания брала интервью у депутата тогдашнего казахстанского парламента Азамата Абилдаева на тему конфликта на Украине. В ходе беседы журналист задавала откровенно наводящие вопросы в надежде услышать в его ответах такие слова, как "российская агрессия", "русский фашизм" и т.д. Однако депутат открыто поддержал действия России и президента Путина, заявив, что украинский конфликт был спровоцирован Западом, который вынашивает цель то же самое повторить в Казахстане. В том числе и посредством таких изданий, как "Радио Азаттык". После этого Абилдаев был исключен из рядов партии "Ак жол", которую представлял, и лишен депутатского мандата. Это еще одно свидетельство того, что казахстанская политика имеет явный крен в сторону Запада. Потому так свободно и вольготно чувствуют себя такие издания, как "Радио Азаттык".

В настоящее время это издание занимается стимулированием и раскруткой протестных движений на западе Казахстана, который сегодня является потенциально наиболее горячей точкой на территории республики. Общественности это преподносится, как попытки населения нефтеносных регионов республики добиться социальной справедливости.

Проблемы с этим в западных областях Казахстана, конечно же, есть. Скрывать не стоит. Однако на самом деле старания разжечь новую революцию обоснованы несколько другим.

Дело в том, что президент Токаев, после того как возобладал всей полнотой власти, объявил курс на национализацию незаконно приватизированных компаний и пересмотр грабительских договоров с западными транснациональными корпорациями, выкачивающими природные ресурсы Казахстана. Лондон и Вашингтон реагируют на это в своем стиле, пытаясь снова спровоцировать повторение в стране того, что было в январе 2022 года. Разумеется, "Радио Азаттык" как ведущая западная пропагандистская сила тут в первых рядах.

Если в Кыргызстане на подобные действия данного ресурса отреагировали адекватно, то казахстанская власть этим до сих пор не обеспокоилась. От правительства, в значительной части состоящего из выпускников американских и британских университетов, другого ждать не приходится.