Минздрав получит 6 новых автомобилей и более 200 единиц медоборудования

Минздрав Кыргызстана получит 6 новых автомобилей и более 200 единиц медицинского оборудования. Об этом сообщает Международная организация по миграции.

По ее данным, 26 мая в Бишкеке состоится торжественная церемония передачи медицинского оборудования, транспортных средств, офисной техники и униформы Центру государственного санитарно-эпидемиологического надзора на транспорте (ЦГСЭНТ) при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики в рамках проекта Международной организации по миграции (МОМ) "Укрепление здравоохранения и пограничного контроля в Кыргызстане в ответ на COVID-19 и другие инфекционные заболевания" при финансовой поддержке Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA). Проект направлен на укрепление потенциала пунктов въезда в Кыргызскую Республику путем предоставления необходимого оборудования и повышения потенциала сотрудников санитарно карантинных пунктов для эффективного реагирования на возникающие чрезвычайные эпидемиологические ситуации. В церемонии примут участие посол Республики Корея в Кыргызской Республике, Ли Вонджэ, Министр здравоохранения Кыргызской Республики, Баатырова Гульнара Маришовна, руководитель ЦГСЭНТ, Рыспек Сыдыгалиев, а также глава миссии МОМ в Кыргызской Республики, Зейнал Гаджиев. "Пандемия COVID-19 показала, что существует необходимость усовершенствования работы санитарно-карантинных пунктов. В период повышенной мобильности людей техническая оснащенность ЦГСЭНТ будет способствовать своевременному реагированию и сдерживанию опасных инфекций." – подчеркивает глава миссии МОМ в Кыргызской Республике, господин Зейнал Гаджиев. В рамках проекта было закуплено шесть автомобилей для транспортировки больных пациентов из отдаленных пограничных пунктов в медицинские учреждения и более 200 единиц медицинского оборудования для усиления потенциала санитарно-карантинных пунктов на двенадцати пограничных пунктах Кыргызстана.