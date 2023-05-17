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С 18 по 31 мая в Бишкеке пройдет выставка венгерского художника

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке 18 мая в рамках масштабного культурного события "Ночь Музеев – 2023" в Кыргызском Национальном Музее Изобразительных Искусств имени Гапара Айтиева состоится открытие выставки венгерского художника Иштвана Ороса "ГРАФИКА, ПЛАКАТЫ, АНАМОРФОЗЫ". Об этом сообщает пресс-служба венгерского посольства в КР.

По ее данным, выставка организована посольством Венгрии в Кыргызской Республике. Премьерный показ выставки состоялся в декабре 2022 года, после чего, работы венгерского художника успели объехать страну, побывав в городах Ош и Каракол.

Иштван Орос – известный венгерский художник-график, плакатист и мультипликатор, член Венгерской Академии Искусств и призер международных фестивалей. В своих картинах, отсылающих зрителя к персонажам и событиям из истории искусства, художник использует оптические и пространственные иллюзии и двойные смыслы. Картины-загадки, невозможные фигуры и анаморфозы создают неповторимый стиль и особый, ни с чем не сравнимый почерк Иштвана Орос.

Посетители смогут познакомиться с экспозицией из более чем 40 работ художника, среди которых "Вавилон", "Анаморфоз Посла", "Носорог", "Столб из Коринфа", "Остров" и многие другие.

Открытие выставки состоится 18 мая в 18:00 часов. Вход свободный.

Выставка будет доступна для посещения до 31 мая. Вход на выставку осуществляется по музейным билетам.


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URL: https://www.vb.kg/429616
Теги:
выставка, посольство, Венгрия, художник, Кыргызстан
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