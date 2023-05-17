ГКНБ задержаны сотрудники УБНОН по Жалал-Абадской области

ГКНБ Кыргызской Республики в рамках уголовного дела пресечена деятельность преступной группы из числа сотрудников Узгенского ОВД и УБНОН по Жалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе следствия установлено, что отдельными оперативными работниками указанных двух территориальных подразделений МВД КР организована и действовала схема "вымогательства" у простых граждан, с вовлечением в свою преступную деятельность молодых девушек. Схема заключалась в получении фиктивных заявительских материалов от вовлеченных граждан якобы по фактам изнасилований либо их склонения к употреблению наркотических средств. Далее, под видом их проверки, под угрозой привлечения к уголовной ответственности, вынуждали потерпевших "откупиться". Фактически же, в целях сокрытия самого факта проверки, какой-либо процессуальной регистрации обращения в отношении потерпевших не проходили.

Так, старший оперуполномоченный ОУР Узгенского РОВД старший лейтенант милиции "А.Н.Б.", сотрудники УБНОН по Жалал-Абадской области майор милиции Ж.Т.К. и капитан милиции М.С.Ж. 30 апреля 2023 года, посредством проведения фиктивных оперативно-следственных мероприятий, задержания и проведения допроса, за положительное решение вопроса, в пользу задержанных, получили от трех гражданских лиц 250 тысяч сомов.

Далее, в целях сокрытия доказательств совершенного преступления, 4 мая 2023 года на гражданском объекте незаконно изъяли жесткий диск камеры видео наблюдения, где имелась запись момента незаконного задержания и проведения фиктивных оперативно-следственных действий.

12 мая этого года ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области с привлечением Службы внутренних расследований МВД КР были произведены следственные мероприятия в здании Узгенского РОВД и ПОМ села Куршаб Узгенского района Ошской области, по результатам которых получены подтверждающие преступную деятельность данные.

Указанные сотрудники милиции задержаны и водворены в учреждение №25 СИН при МЮ Кыргызской Республики.