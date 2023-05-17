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Военнослужащие ВВ МВД КР заняли первые места в турнире по рукопашному бою

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Военнослужащие Внутренних войск МВД КР заняли первые места в международном турнире по рукопашному бою, сообщает пресс-служба ведомства.

С 13 по 15 мая 2023 года военнослужащие войсковой части 7708 Внутренних войск МВД Кыргызской Республики приняли участие в Международном турнире по армейскому рукопашному бою среди профессиональных бойцов команд из Республики Узбекистан, Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

В весовой категории военнослужащий войсковой части 7708 Внутренних войск МВД Кыргызской Республики ефрейтор Каныбеков Ынтымак Алмазбекович занял почетное 1-е место победив бойца Узбекистана, а также военнослужащий этой же войсковой части младший сержант Саматов Дияс Саматович занял первое место в титульном поединке за пояс в весовой категории до 73 кг, победив за 30 секунд бойца из Узбекистана.


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URL: https://www.vb.kg/429623
Теги:
МВД, рукопашный бой, Кыргызстан
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