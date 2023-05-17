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Мэрия приостановила демонтаж избирательного штаба Муктарбека Айткулова

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- Бакыт Басарбек
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Мэрия Бишкека приостановила демонтаж избирательного штаба кандидата в депутаты по Ленинскому району Муктарбека Айткулова, сообщили редакции vb.kg в пресс-службе мэрии столицы.

По данным пресс-службы, его перенесли на конец мая.

"По информации Управления по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек, в жилом массиве Арча-Бешик приостановлен снос объекта.

По решению Ленинского районного суда, подразделению службы судебных исполнителей необходимо устранить препятствие в пользовании муниципальной территорией по улице Садырбаева путем сноса самовольно построенных объектов.

Ранее, 23 марта, со стороны ПССИ вручено уведомление о добровольном исполнении решения суда. Однако должник не исполнил требования суда в предоставленный срок.

Демонтаж указанных объектов назначили на 17 мая 2023 года. Управление по контролю за землепользованием мэрии города Бишкек оказало содейтствие в демонтаже, однако его приостановили в связи с предстоящими выборами в Ленинском районе. Работы по сносу перенесли на 29 мая текущего года", - пояснили в мэрии столицы.

Отметим, ранее в соцсетях появилось видео, на котором сотрудники мэрии Бишкека демонтируют избирательный штаб кандидата в депутаты по Ленинскому району Муктарбека Айткулова. Некоторые пользователи интернета связали этот инцидент с его выступлением на встрече с президентом КР Садыром Жапаровым, где он подверг критике работу мэра столицы.


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URL: https://www.vb.kg/429627
Теги:
выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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