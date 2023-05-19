Эксперты обсудили противостояние экстремизму в условиях нового миропорядка

Непрекращающиеся попытки радикальной исламизации населения Центральной Азии являются серьезной и очень актуальной проблемой, которую необходимо решать совместно, задействовав механизмы ОДКБ и ШОС, заявили участники научно-практической конференции: "Центральная Азия: вызовы международного терроризма и экстремизма в условиях формирования нового миропорядка и конституционные основы противодействия", которая была организована в Бишкеке Центром экспертных инициатив "Ой Ордо" в партнерстве с Институтом государства и права НАН КР и Международной ассоциацией ветеранов спецподразделения "Альфа" КР.

По мнению директора центра экспертных инициатив "Ой Ордо", политолога Игоря Шестакова, с учетом того, что происходит фактическое формирование нового миропорядка, вызовы и угрозы со стороны террористических и экстремистских группировок для стран Центральной Азии не только не ослабевают, но происходит их нарастание.

"По-прежнему активные сторонники радикальных религиозных идей заинтересованы в переформатировании светского государственного строя на те сценарии, которые нам уже долгое время демонстрирует Афганистан. Действующие на территории этой страны различные бандформирования, имеющие разветвлённую сеть подготовки боевиков, являются реальной угрозой для нашего региона.

Драматические события прошлого в Казахстане и Узбекистане, которые как бы имели общественно-политический характер, тесно переплетались с планами радикальных группировок дестабилизировать ситуацию в ЦА. Не случайно по линии ОДКБ на оперативном уровне было принято решение о вводе контингента в южную столицу Казахстана. Однако уровень угроз продолжает быть актуальным и борьба, в первую очередь, за умы молодежи активно происходит в социальных сетях. Ведут эту работу отнюдь не малообразованные дилетанты, а профессионалы, которые имеют соответствующий опыт вербовки и ведения агрессивной религиозной пропаганды. И попытки радикальной исламизации населения ЦА является актуальной и для России, и вопросы в этой связи, необходимо решать совместно, задействовав механизмы ОДКБ и ШОС", - сказал он.

И в этой ситуации важно анализировать причины, приводящие к экстремизму и терроризму и работать на опережение. считает заведующий отделом политологических исследований и экспертиз НАН КР, доктор политических наук, заслуженный юрист КР Токон Мамытов.

"О сновными причинами и источниками терроризма и террористических проявлений являются, во-первых, низкий уровень религиозного образования, низкий уровень общего образования и культурного уровня. Плюс нерешенность социально-экономических проблем, и не сложившаяся социализация личности в обществе – когда человек не видит себя в жизни общества. И по сложившейся традиции, в самом гражданском обществе человек, попавший в трудную жизненную ситуацию, считается неудачником и лентяем, а в религиозном джамаате он – брат, которому нужно помочь. То есть гражданское общество не сочувствует, а осуждает. Тем самым выталкивает и без того запутавшегося человека из своего круга.

В противодействии проявлениям терроризма необходимо широко использовать религиозных деятелей – теологов, которые могут довести до верующих основные положения традиционного ислама, то есть раскрыть те положения в Коране, которые осуждают терроризм и экстремизм.

Согласно нашему законодательству, религия отделена от государства. Однако, государство не имеет права стоять в стороне и должно первым помочь очиститься исламской религии от вредных наносных и суррогатных толкований. Одна из важнейших задач – выявить влияние и механизмы влияния идеологии терроризма и экстремизма на социально-экономические и общественно-политические процессы в Кыргызстане и в Центральной Азии.

Кроме того, мы должны изучать психологические особенности лиц, склонных к террору и причастных к террористическим организациям", - отметил он.

Военный эксперт Нурлан Досалиев считает, что предварительная профилактика экстремизма должна осуществляться духовными служителями.

"Есть ли у нас специалисты в этой сфере, где их готовят? Если взять к примеру Московский исламский университет или Академию ислама в Казани – там в программу обучения входит философия, естественные точные науки и прочие дисциплины, то есть человеку дается полная картина мироздания, он может рассуждать, о том, что происходит в мире, о природе и духовном мире человека. Мы же ставим во главу мечетей людей, не имея представления об их уровне образования, об их мировоззрении. Поэтому когда различные оккультные силы, всевозможные лжеисламские и другие религиозные секты пытаются охомутать наш народ, мы ничего не можем им противопоставить оперативными методами – это и есть наша главная проблема.

Начнем с того, как люди вовлекаются в экстремизм и терроризм. У этих людей ломают их представления о мире. В этой идеологии нет понятия патриотизма и любви к родине, есть только убежденность в превосходстве его секты – его лжеисламского течения над другими верующими, своими же братьями-мусульманами, вот чем они берут.

Сейчас мы говорим про Афганистан, а что с ним не так? Никто толком не может этого сказать. Дело в том, что в Афганистане талибы оставлены у власти

американцами под видом их, якобы, бегства военного. На самом деле - это очередной элемент их геополитической игры в нашем регионе.

Талибы – это порождение школы "Талибан", которая была создана в конце 80-х годов в Пакистане на деньги британских спецслужб. Об этом надо говорить. Еще в 40-х годах школа "Таблиг Джамаат", которая также была создана на деньги Великобритании, работает до сих пор. Это большая секта, которая пытается занять свою нишу в ЦА, в том числе, в Кыргызстане. И у нас уже есть большое количество людей, подверженных идеологическому влиянию этого движения.

На днях в Пакистане начались беспорядки в связи с отставкой бывшего премьер-министра. Вот она связка. Как только талибы перестают слушаться своих хозяев в Пакистане, Ми-6 тут же устраивает "горячее время" для Пакистана, чтобы "привести их в чувство", и они охотнее продолжили выполнять волю своих западных хозяев.

Мы должны говорить о том, что идет мощное изменение технологий терроризма. Если раньше в роли террористов мы видели бородачей с автоматами, то сейчас мир изменился, современный терроризм использует уже космос, космическую связь, новейшие средства связи и навигацию, новейшие средства поражения – те же беспилотники. И те, которые стремятся в наш регион, они тоже оснащены по последнему слову техники. Но кто их обеспечивает? Я скажу открыто, 11 лет работы в аналитическом центре СНГ показали, что главными спонсорами терроризма являются США, Великобритания и страны Евросоюза.

Не надо называть их исламским государством и лить воду на мельницу терроризма, Даиш – вот их название. По сути, это уникальное явление, когда при помощи интернета собрали стотысячную армию на территории Сирии. И только, благодаря усилиям России, эта армия была разгромлена, а остатки бежали, в том числе в Афганистан. Сейчас международный терроризм, подпитывается странами НАТО в первую очередь, и когда проплаченные блогеры и так называемые эксперты пытаются нарисовать красивый фасад западного мира – это фикция, весь он давно пошел трещинами, там уже видны страшные исторические метастазы. Поэтому что сейчас происходит с гидрой терроризма? Повторю, это уже не бородачи с автоматами. По всему миру пошли теракты – это молодые люди-ботаники, девушки, которых очень трудно представить в роли террористов. Т.е. в социальных сетях, в интернете идет формирование молодежи, которые все это осуществляют. Они получают по почте пластид, который нельзя обнаружить ни собаками, ни детекторами, вкладывают его в разные предметы и взрывают людей. Это новая волна, вот к чему нам надо быть готовыми. Этой молодежи не нужна ни родина, ни наша славная история, ни память о наших славных дедах, победивших в ВОВ, им сейчас нужно получить деньги, выполнить поручения своих заокеанских хозяев. Вот они новые исполнители терактов.

И последнее. Что касается соглашения по итогам визита нашего президента в Россию. Один пункт касается вопросов биологической безопасности. Дело в том, что биотерроризм – это новый вид терроризма. И вот этот пункт обязательно нужно вводить и в Уголовный кодекс и в другие документы правового поля. Украина борется среди этих биолабораторий, которые работали с опасными штаммами – сибирская язва, геморрагическая лихорадка и т.д. У них смертность 70%, Covid -19 – всего 5% смертность. Сейчас они перенесены в Польшу, и там продолжаются разработки. В чем особенность биологического оружия? Его разрабатывают так, чтобы оно уничтожала определенную расу, определенный народ. Оно рассчитано на уничтожение славян. И главная ошибка, в чем заключается? 50% гаплогруппы R 1 A распространен на территории РФ, на территории Кыргызстана их 72% , у нас с вами эта гаплогруппа, и если вдруг сюда какая-то террористическая группа привезет контейнер с этим штаммом, будут гибнуть не только славяне, это будут кыргызы. Вот новое лицо терроризма, вот новые угрозы. И об этом нужно думать.

Многие сейчас говорят, зачем нам нужна идеология? Да потому что терроризм бьет в первую очередь по идеологии, разрушая наши устои и традиции", - сказал он.

Как отметил эксперт по вопросам безопасности Таалайбек Джумадылов, нынешняя геополитическая и геоэкономическая ситуация находится в стадии турбулентности, вызванной началом горячей фазы в конфронтации мировых держав, что отражается на всей Центральной Азии в целом и на Кыргызстане в частности.

"К нам приезжают высокопоставленные чиновники из США со своим шантажом, который выражен в дипломатической форме, требуя от нас отказаться от сотрудничества с Россией, прекратить параллельный импорт и т.д. После того как руководители центральноазиатских государств съездили в Москву, западные чиновники разных уровней стали выступать с заявлениями о необходимости введения санкций в отношении стран нашего региона. Т.е. мы дошли до рубежа, где нужно делать однозначный выбор. Несмотря на размеры страны, вероисповедание, другие факторы, мы должны ответить на судьбоносные вопросы – с кем и как мы будем двигаться, и где наше будущее", - подчеркнул спикер.

Он выразил мнение, что трагедия нынешних событий на Украине заключается в том, что украинская элита – политические, академические, бизнес круги и духовенство в том числе, не смогли предотвратить превращения территории своей страны и ее населения в театр военных действий, где сейчас происходят разборки двух геополитических гигантов – коллективного Запада и России. Что ведет к тяжелым последствиям: страдают женщины, дети, старики, уничтожается инфраструктура.

"Я считаю, что для высшего политического руководства Кыргызстана главной задачей должно стать – не допустить превращения республики в территорию разборок геополитических игроков. С Севера у нас русский медведь, на Востоке китайский дракон и его стратегическая инициатива "Один пояс – один путь". С Запада – белый орлан и его партнеры, которые будут пытаться пододвигать по периметру Россию и создавать проблемы для Китая, и наша страна для этого является идеальной площадкой, тем более, что кыргызы легкие на подъем", - добавил он.

По его словам, рубикон пройден, и возврата к прежнему миру уже не будет. А это значит, что и многовекторность, с которой "наши власти носились 30 с лишним лет, тоже уходит в прошлое".

" Перед нами стоит глобальный вызов – строительство нового миропорядка, в этой связи нам необходимо всю систему нашего общественного устройства, поскольку она уже не отвечает современным вызовам. Нам надо пересмотреть все наши стратегические документы – начиная от сферы безопасности и заканчивая внешнеполитической концепцией, иначе мы рискуем потерять свое государство", - считает Джумадылов.

Он обратил внимание, что этот процесс уже запущен, учитывая, что страна давно отдала систему образования и информационное поле на откуп зарубежным донорам.

"Бисмарк говорил, чтобы завоевать страну, нужно учить ее детей. Именно это у нас и происходит. С 90-х годов у нас введена Болонская система обучения, придуманная европейцами.Американец Сорос пишет учебники и учебные программы для наших школ, а бывший исполнительный директор Фонда "Сорос Кыргызстан" и вовсе назначен советником министра образования и науки КР", - рассказал эксперт.

Он также поделился информацией о том, что посол Украины активно работает не только с общественностью Кыргызстана, но и с духовенством.

"В сельской местности лидерами общественного мнения являются муфтии и имамы. 9 мая по всей нашей стране прошел "Бессмертный полк", и он показал симпатии, значит, не все еще потеряно, хотя тот же украинский посол был очень не доволен такой массовой поддержкой ВОВ", - добавил Джумадылов.