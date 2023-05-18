Таможенники в Баткене пресекли незаконный ввоз картошки на 300 тысяч сомов

При проведении мероприятий по предупреждению, пресечению и выявлению нарушений таможенного законодательства ЕАЭС и КР, был установлен факт незаконного перемещения товаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, при таможенном досмотре грузового отсека автотранспортного средства марки "VOLVO FH12" под управлением гр. КР "А.у.Н." выявлен товар – картофель семенной для посадки.

Груз производства Исламской Республики Пакистан был ввезен из сопредельного государства без товаросопроводительных документов, подтверждающих законность ввоза на таможенную территорию ЕАЭС в КР.

Общий вес товара составил - 13 200 кг., стоимость 330 000 сомов. Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП. В настоящее время уплачены штрафные санкции и причитающиеся таможенные платежи в общей сумме – 78 905 сомов.