Погода
$ 87.45 - 88.31
€ 94.85 - 95.85

Таможенники в Баткене пресекли незаконный ввоз картошки на 300 тысяч сомов

279  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

При проведении мероприятий по предупреждению, пресечению и выявлению нарушений таможенного законодательства ЕАЭС и КР, был установлен факт незаконного перемещения товаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, при таможенном досмотре грузового отсека автотранспортного средства марки "VOLVO FH12" под управлением гр. КР "А.у.Н." выявлен товар – картофель семенной для посадки.

Груз производства Исламской Республики Пакистан был ввезен из сопредельного государства без товаросопроводительных документов, подтверждающих законность ввоза на таможенную территорию ЕАЭС в КР.

Общий вес товара составил - 13 200 кг., стоимость 330 000 сомов. Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП. В настоящее время уплачены штрафные санкции и причитающиеся таможенные платежи в общей сумме – 78 905 сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429660
Теги:
Баткенская область, контрабанда, таможня, продукты
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  