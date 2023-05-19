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Таможня пресекла ввоз контрабандных часов на сумму более 2, 2 млн сомов

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- Назгуль Абдыразакова
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Сотрудниками Отдела по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил таможни "Манас", в рамках проводимого таможенного контроля и досмотра авиагрузов, прибывших из ОАЭ г. Шарджа, были выявлены незадекларированные товары. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в адрес ОсОО "ТСКД" прибыли оригинальные наручные часы торговой марки "ROLEX" в количестве 5 ед. и "PATEK PHILIPPE GENEVE" - 1 ед.

Согласно акту экспертизы ТПП КР, среднерыночная общая стоимость задержанных товаров составила 2 292 000 сомов, а сумма причитающихся таможенных платежей 460 462 сома.

Факт зарегистрирован в АИС ЖУИ ЕРП, материалы переданы в Генеральную прокуратуру КР.


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URL: https://www.vb.kg/429693
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