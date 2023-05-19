В Нарыне при получении взятки задержана сотрудница военкомата

ГКНБ КР при получении взятки в размере 100 тысяч сомов с поличным задержана старший помощник начальника отделения кадров военного комиссариата города Нарын Т.М.О. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе санкционированного обыска переданные денежные средства полностью обнаружены в кабинете у Т.М.О. и задокументированы в надлежащем виде.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на искоренение коррупционных проявлений в органах власти, установлен факт вымогательства денежных средств в сумме 120 тысяч сомов со стороны Т.М.О. у гражданина КР А.Э.М. за прием на работу в одно из подразделений Вооруженных сил КР.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия по установлению всех лиц, имеющих отношение к данному преступлению".