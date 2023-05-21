В КР судьи, адвокаты и прокуроры обсудили правила поведения в суде

В Бишкеке с участием судей, прокуроров, адвокатов Таласской, Чуйской областей и города Бишкек прошел круглый стол на тему "Применение и соблюдение принципов "Кредо юристов" для участников судебного процесса". Об этом сообщают организаторы.

"Мероприятие организовано Ассоциацией судей Кыргызской Республики и проходит в рамках реализации Меморандума о взаимной профессиональной ответственности между субъектами юстиции.

Эксперты Ассоциации судей Кыргызской Республики Венера Болтобаева и Бекболот Джаналиев презентовали участникам заключенный ранее Меморандум от 28 февраля 2023 года и ознакомили с итогами проведенного в рамках проекта "Укук булагы" "Анализа законодательства по регулированию правил поведения участников судебного процесса во время судебного разбирательства".

В целях реализации норм Меморандума эксперты Ассоциации судей КР разработали проект "Правил поведения участников судебного процесса и иных лиц, присутствующих во время судебного разбирательства".

Ранее Проект правил был обсужден на круглом столе с участием судей, прокуроров, адвокатов Нарынской и Иссык-Кульской областей, а также членами дисциплинарных комиссий Совета судей, прокуратуры и адвокатуры.

В ходе работы участниками обсуждены практические ситуации по соблюдению порядка в ходе судебного разбирательства.

Озвучены предложения по применению электронной идентификации личности в рамках цифровизации для участников судебного процесса, обсуждены меры воздействия к нарушителям порядка в судебном заседании, соблюдения взаимной профессиональной ответственности.

Далее Проект правил будет обсужден 30 мая в городе Ош с представителями юридической профессии Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей".