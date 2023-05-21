Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем матери

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 21 мая, поздравил кыргызстанцев с Днем матери.

Приводим текст поздравления Главы государства:

"Дорогие наши почтенные мамы!

Дорогие соотечественники!

Наш многовековой народ испокон веков почитает священный образ матери, выражая любовь, благодарность, поклонение и заботу к Матери.

Мать – олицетворение самого дорогого: света и тепла родного дома, доброты и семейного уюта. Почитание и уважительное отношение к матери являются традиционными для нашего народа и показывают особый статус женщины-матери в обществе.

Придерживаясь вековых устоев наших предков, разрешите от всей души поздравить вас с Днем матери!

В нашей стране высоко ценится положение женщины, ведь будущее нации в руках матерей.

Мы признаем, что материнский труд всегда будет самым важным и почетным. Поэтому заботу о матерях и женщинах в целом, вносящих большой вклад в развитие общества и развитие страны, мы считаем важнейшим приоритетным направлением социальной политики нашего государства.

Дорогие матери, прекрасные наши женщины!

Не зря испокон веков говорится: "Воспитай сына и воспитаешь мужчину, воспитай дочь и воспитаешь целый народ". Следуя национальным традициям, благородно воспитав сыновей и дочерей, вы становитесь главным связующим звеном между ребенком и обществом, позволяющим сохранять и передавать семейные и общечеловеческие ценности из поколения в поколение.

Дорогие матери, преклоняюсь перед вами! Ваши сердца – это нечто необъятное, бескрайнее, неповторимое, способное творить чудеса и защищать силой своей любви. Желаю всем вам крепкого здоровья, семейного счастья, любви и благополучия! Всегда оставайтесь неповторимыми, сохраняя на лице неотразимую улыбку, и будьте счастливы!"