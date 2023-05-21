Авторы из Кыргызстана вошли в жюри престижного международного конкурса

Важное событие произошло в мире литературы. Авторы из Кыргызстана были приглашены в состав жюри международного конкурса "Открытая Евразия: Суперкубок" (Open Eurasia: Super Cup). Их имена: Наргиса Карасартова - переводчик и писатель и Сагын Беркиналиева - поэтесса. Об этом сообщает пресс-служба OEBF.

"Это свидетельствует о том, что литература Кыргызстана получает все большее признание на мировой арене.

"Open Eurasia" – это ежегодный международный конкурс, объединяющий поэтов, писателей, художников из евразийского региона. Проводится уже в 12-тый раз и призван открывать новые имена в мировой литературе..

В 2023 году "Открытая Евразия: Суперкубок" - это конкурс среди финалистов прошлых лет, проект соберет лучших из лучших. Работы будут оценивать писатели из Испании, России, Китая, Беларуси, Израиля, Грузии и Великобритании. Но особое внимание привлекли представители Кыргызстана. Их присутствие в составе жюри позволяет говорить о том, что литература страны обретает новый уровень развития.

"Наргиса Карасартова и Сагын Беркиналиева имеют широкий опыт и высокий уровень профессионализма, они становились лауреатами многих международных проектов. Их работы отличаются яркой индивидуальностью и глубоким пониманием человеческой природы. Именно это и явилось причиной их выбора в состав жюри". - сообщила директор конкурса Анна Лари

Результаты судейства будут объявлены в сентябре 2023 года на фестивале Open Eurasian Literature Festival & Book Forum. Ранее мероприятие проходило в Австралии, Казахстане, Великобритании, Тайланде, Кыргызстане, Узбекистане, Бельгии и Швеции.

Справка: Конкурс "Open Eurasia" – это ежегодный международный конкурс, объединяющий поэтов, писателей, художников из евразийского региона. Построен на принципе взаимодействия всех искусств на основе литературы, предоставляя возможность наладить диалог и коммуникацию внутри литературного и культурного пространства. И предоставляя возможность авторам заявить о себе. Директор конкурса Анна Лари.

Евразийская Творческая Гильдия (Лондон) - это место встречи профессионалов, которая служит общей площадкой для объединения творческих людей всех сфер и форм искусства, охватывающая широкий спектр деятельности и выступающая местом встречи и обсуждения своих работ с друг другом".