Чувство азарта может привести к просчетам. Гороскоп с 22 по 28 мая

Неделя располагает к продуманным и взвешенным начинаниям. Луна растёт и энергия растущей Луны благоприятствует регистрации бизнеса, старту ремонта или строительства, а также развитию нового направления в бизнесе. Но, Марс ещё находится в напряжённом аспекте с Юпитером, подталкивая к неосмотрительным поступкам. Чувство азарта возобладая над разумом может привести к просчётам и растратам. Тщательно взвешивайте каждое своё действие, дабы прийти к успеху.

Овен – чувство азарта ещё будет подогреваться различными знакомыми, толкая вас к растратам и поспешным вложениям, но домочадцы и близкие люди усилят своё влияние, что остановит от опрометчивых шагов. Идеи домочадцев помогут в развитии своего дела, а также пригодятся при совершении покупок. В начале недели предстоят незапланированные поездки и встречи, а в конце недели некоторые поездки окажутся под вопросом. Меньше суетитесь, пытаясь реализовать намеченные планы, и позаботьтесь о здоровье.

Телец – перепалки с домочадцами ещё могут продолжиться, но значимого результата споры не принесут. Переключите своё внимание на общение с давними знакомыми и коллегами, а также на развлекательные мероприятия и поездки. В первом случае обсуждение совместных дел принесёт реальные плоды для совместного сотрудничества. А загородные поездки, досуговые мероприятия, свидания и вечеринки снизят уровень напряжённости в доме, наполнив жизнь позитивными впечатлениями.

Близнецы – случайные разговоры, общение с соцсетях с малознакомыми людьми, могут создать существенные проблемы, поскольку вы не только растеряете время, забросив важные дела, но ещё и разболтаете кое какие секреты. Посматривайте на время, дабы не пропустить и не опоздать н важные встречи. Управляя своим информационным потоком, вы сумеете отбросить всё лишнее и сосредоточиться на главном, благодаря чему удастся уладить вопросы с документами, встретиться с нужными людьми, а также устроить желанную развлекательную поездку.

Рак – манящие перспективы лёгких и быстрых доходов, которые продолжат рисовать различные знакомые, могут привести к обратному результату. Недооценив риски, вы станете жертвой обстоятельств, а казна опустеет. Общение не касающееся денег будет полезным. Вы получите много полезной информации, расширите круг делового и дружеского общения. Удастся благополучно сдать различные тесты. Незапланированные развлекательные мероприятия доставят приятные впечатления.

Лев – демонстрировать лишний раз свою силу опасно для карьеры. Вступив в споры с влиятельными людьми, разразившись критикой при посещении различных инстанций, вы рискуете нажить себе врагов с вытекающими последствиями. Проявив мудрость, вы решите финансовые вопросы, получите документы, без лишней суеты и сотрясания воздуха. Проявите свои лидерские способности при организации различных мероприятий и продвижении совместных проектов.

Дева – интриг и слухов вокруг вас будет предостаточно, но не обращайте внимания на козни завистников. Опираясь на проверенных временем людей, вы медленно, но уверенно продолжите продвигаться к намеченным целям. Примите во внимания информацию, полученную издалека. Она поможет с выбором дальнейших шагов. Некоторые поездки могут сорваться в последний момент. Принимая такой поворот событий, вы избежите рада неприятностей.

Весы – рисковать всем ради получения лёгких и быстрых доходов не спешите. Давление на вас новых знакомых и некоторых сослуживцев окажется сильным, но вкладывая деньги в совместные проекты или дорогостоящие покупки, вы ставите под удар свою финансовую безопасность. Дополнительные доходы. пусть и довольно скромные, принесёт работа и предложения руководства. В этом случае вы не испортите своей репутации и не обремените себя новыми кредитами.

Скорпион – от многообразия предложений, советов и прочей информации начнут разбегаться глаза. Сложно будет определиться с выбором, а нетерпеливые знакомые начнут злиться, поторапливая с принятием решений. Обратитесь за советом к людям, которым привыкли доверять. Возможно их мнение несколько разочарует, поскольку они развеют преувеличенные перспективы, но зато поможет с выбором. Неожиданные поездки и гости существенно оживят личную жизнь.

Стрелец – вопреки обстоятельствам пытаясь устроить поездки и встречи, вы создадите немало проблем, а все эти хлопоты успехом так и не увенчаются. Позаботьтесь о здоровье и достаточно отдыхайте. Отложенные поездки сложатся позже, а пока суета и травмы могут испортить впечатление. Вас ожидают незапланированные доходы и вам будет с чем идти в торговые центры за выгодными покупками. Появятся неплохие варианты и по сделкам с недвижимостью, но окончательное решение будет принято позже.

Козерог – непредвиденные расходы ударят по вашему карману. В надежде получить незапланированные и высокие доходы вы можете лишиться существенной суммы денег и даже попасть в долги. Невнимательность может послужить причиной потери денег или ценных вещей. Не исключены и кражи. Комфортно вы будете себя чувствовать на вечеринках и различных мероприятиях, которые устроят деловые партнёры или близкие люди. Романтическое настроение подвигнет на подвиги ради любимого человека.

Водолей – занимайтесь своими делами, не ввязываясь в споры и обсуждения непростых вопросов, особенно касающихся семейных отношений. Планомерно выполняя намеченную работу, вы сумеете поправить финансовое положение и навести порядок в доме. Инвестиции в своё дело, а также в ремонт или строительство перспективны. Помешать намеченному могут споры в доме, которые перерастая в скандал, существенно усложнят отношения.

Рыбы – объять необъятное не получится. Тщательно выбирайте поездки и встречи, не забывая, в том числе о развлечениях, свиданиях и досуге. Перегружая себя всевозможной информацией, встречами и общением, вы можете распылить силы и многие дела оставить незавершёнными. Возможны встречи с давними знакомыми, в разговоре с которыми вы получите ценные советы.

Астролог Андрей Рязанцев