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Прокуратура выявила незаконную добычу золота в Чаткальском районе

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи золота в Чаткальском районе, сообщает пресс-служба ГП КР.

"Установлено, что в 2021 году должностные лица Чаткальского лесного хозяйства заключили договор аренды земельного участка из участка "Каратюбе-Бузук" в Чаткальском районе с ОсОО "Э" до 15 июня 2026 года на общую площадь 42,9 га. вместо 24,07 га., указанных в лицензии на пользование недрами, тем самым излишне предоставили в аренду земельный участок площадью 18,83 га. из земель государственного лесного фонда.

Кроме этого, при разработке золоторудного месторождения ОсОО "Э" в нарушение требований Закона Кыргызской Республики "О недрах" осуществляло незаконную добычу золота на земельном участке площадью 1,50 га, который находится за пределами лицензионно-разрешенного участка.

В результате чего, ОсОО "Э" незаконно осуществляло добычу россыпного золота.

По данному факту прокуратурой района возбуждено уголовное дело по статье 337 (Злоупотребление должностным положением) и по статье 218 (Незаконная предпринимательская или банковская деятельность) Уголовного кодекса Кыргызской Республики и проводится расследование".


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URL: https://www.vb.kg/429736
Теги:
прокуратура, Чаткальский район, Кыргызстан, уголовное дело
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