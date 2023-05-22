Молебен Николаю Чудотворцу совершили в Национальной картинной галерее

Сегодня в Бишкеке в старом храме Николая Чудотворца, где сейчас располагается картинная галерея, снова зазвучали молитвы. Два раза в год здесь служатся молебны в честь святого, но люди приходят сюда помолиться гораздо чаще – свечи ставят на улице, у фундамента храма.

Историю этого удивительного места знают многие горожане. Митрополит Бишкекский и Среднеазиатский Владимир рассказал ее в книге "Земля потомков патриарха Тюрка": "История этого храма такова. В Пишпеке до революции было шесть храмов. Первым домом молитвы здесь был деревянный шатровый храм-часовня во имя святого великомученика Димитрия Солунского, возведенный в 1864 году при въезде в городскую крепость Лебединовку. Еще через три года местные православные выстроили Свято-Никольский "временный храм" из саманного кирпича. Эта времянка служила прихожанам до 1886 года, когда на том же месте благодаря долго копившимся средствам и крупному пожертвованию купца первой гильдии Иванова был воздвигнут каменный собор во имя Святителя и Чудотворца Николая, а при нем - деревянная колокольня с семью колоколами".

Но в 1937 году – во времена богоборчества - ЦИК Киргизской АССР принял решение сравнять церковь с землей. От полного разрушения храм спас первый председатель союза художников – Семен Чуйков. Он с большим трудом добился разрешения превратить храм Божий – в храм изобразительного искусства. Позже здание вошло в реестр памятников культуры и истории как первая национальная картинная галерея. Сейчас оно находится на балансе Союза художников. Администрация общества не препятствует проведению здесь молебнов дважды в год.

Сегодня, 22 мая православная церковь отмечает перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в Бар (1087). Именно поэтому молебен в Свято-Никольском храме традиционно проводится в этот день. Его совершил епископ Бишкекский и Кыргызстанский Савватий вместе с священослужителями Свято-Воскресенского кафедрального собора и прихожанами, кто почитает святого и просит его молитвенной помощи.