Погода
$ 87.55 - 88.17
€ 94.55 - 95.55

В Кыргызстане в пилотном режиме заработала электронная медкарта пациента

60  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики в рамках реализации Целевой модели развития цифрового здравоохранения "Санарип MED" разработало и начало внедрение в пилотном режиме "Цифровую амбулаторную карту пациента". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, "Цифровая амбулаторная карта пациента" - это информационная система, которая хранит и управляет медицинскими данными пациентов, предоставляя доступ к ним медицинскому персоналу в режиме реального времени.

Цель разработки системы состоит в повышении эффективности оказания медицинской помощи населению путем обеспечения оперативного и удобного доступа к информации о здоровье пациентов, а также сокращения бюрократической нагрузки на медицинский персонал, затрачиваемой на поиск и сбор информации.

Система включает цифровую запись медицинской истории пациентов, централизованное хранение данных, интеграцию с лабораторными и диагностическими системами, расписание приемов врачей. Система направлена на облегчение работы медицинского персонала и позволяет генерировать отчеты и аналитику для анализа статистики заболеваемости и планирования ресурсов.

Кроме того, проводится работа по интеграции "Цифровой амбулаторной карты пациента" с "Цифровым профилем здоровья", что позволит населению получать все свои персональные медицинские данные в одном месте. Таким образом, пациенты смогут легко получить доступ к своей медицинской истории, результатам лабораторных анализов и диагностических исследований. Интеграция этих систем обеспечит более удобное и полное предоставление информации, необходимой для мониторинга и поддержания своего здоровья.

Также уже разработан порядок электронного медицинского документоборота, исключающий ведение медицинских документов в бумажном виде при наличии цифровых решений, заменяющих их. Это шаг позволит активнее внедрять цифровые решения, снижать дублирование информации, экономить финансы и направлять их на развитие цифровой инфраструктуры.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429770
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, здоровье, больница, пациент
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  