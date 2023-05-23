В Кыргызстане в пилотном режиме заработала электронная медкарта пациента

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики в рамках реализации Целевой модели развития цифрового здравоохранения "Санарип MED" разработало и начало внедрение в пилотном режиме "Цифровую амбулаторную карту пациента". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, "Цифровая амбулаторная карта пациента" - это информационная система, которая хранит и управляет медицинскими данными пациентов, предоставляя доступ к ним медицинскому персоналу в режиме реального времени.

Цель разработки системы состоит в повышении эффективности оказания медицинской помощи населению путем обеспечения оперативного и удобного доступа к информации о здоровье пациентов, а также сокращения бюрократической нагрузки на медицинский персонал, затрачиваемой на поиск и сбор информации.

Система включает цифровую запись медицинской истории пациентов, централизованное хранение данных, интеграцию с лабораторными и диагностическими системами, расписание приемов врачей. Система направлена на облегчение работы медицинского персонала и позволяет генерировать отчеты и аналитику для анализа статистики заболеваемости и планирования ресурсов.

Кроме того, проводится работа по интеграции "Цифровой амбулаторной карты пациента" с "Цифровым профилем здоровья", что позволит населению получать все свои персональные медицинские данные в одном месте. Таким образом, пациенты смогут легко получить доступ к своей медицинской истории, результатам лабораторных анализов и диагностических исследований. Интеграция этих систем обеспечит более удобное и полное предоставление информации, необходимой для мониторинга и поддержания своего здоровья.

Также уже разработан порядок электронного медицинского документоборота, исключающий ведение медицинских документов в бумажном виде при наличии цифровых решений, заменяющих их. Это шаг позволит активнее внедрять цифровые решения, снижать дублирование информации, экономить финансы и направлять их на развитие цифровой инфраструктуры.