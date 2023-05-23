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Акылбек Жапаров призвал рационально использовать природные ресурсы

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- Бермет Таалайбекова
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Председатель кабинет министров Акылбек Жапаров принял участие в заседании совета при торага Жогорку Кенеша по устойчивому развитию в условиях изменения климата. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в своем выступлении глава кабмина отметил, что "от того какие будут приняты меры по борьбе с изменениями климата будет зависеть наше будущее".

"Кыргызстан с высокой трибуны ООН обозначил свою приверженность к решению проблем связанных с климатической повесткой. Мы приступили к полному выполнению обязательств Парижского соглашения в рамках Рамочной конвенции ООН о сокращении выбросов углекислого газа в атмосферу",- сказал Акылбек Жапаров, отметив в том числе освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) поставку технологий и оборудования для ветряных, солнечных и гидроэлектростанций.

Председатель кабмина также призвал общественность внести свой вклад "в рациональное и экономное использование ресурсов планеты".

"Использование энергосберегающих лампочек, переход на общественный транспорт, сортировка мусора, экономия воды - это шаги, которые способен сделать каждый человек, лишь нужно изменить наши привычки",- акцентировал Акылбек Жапаров.

В завершение глава кабмина упомянул инициативу страны по обмену внешнего долга на зеленые и климатические проекты и призвал международные организации принять активное участие в реализации данной инициативы.


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URL: https://www.vb.kg/429778
Теги:
Акылбек Жапаров, экология, Кыргызстан, климат
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