Акылбек Жапаров призвал рационально использовать природные ресурсы

Председатель кабинет министров Акылбек Жапаров принял участие в заседании совета при торага Жогорку Кенеша по устойчивому развитию в условиях изменения климата. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в своем выступлении глава кабмина отметил, что "от того какие будут приняты меры по борьбе с изменениями климата будет зависеть наше будущее".

"Кыргызстан с высокой трибуны ООН обозначил свою приверженность к решению проблем связанных с климатической повесткой. Мы приступили к полному выполнению обязательств Парижского соглашения в рамках Рамочной конвенции ООН о сокращении выбросов углекислого газа в атмосферу",- сказал Акылбек Жапаров, отметив в том числе освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) поставку технологий и оборудования для ветряных, солнечных и гидроэлектростанций.

Председатель кабмина также призвал общественность внести свой вклад "в рациональное и экономное использование ресурсов планеты".

"Использование энергосберегающих лампочек, переход на общественный транспорт, сортировка мусора, экономия воды - это шаги, которые способен сделать каждый человек, лишь нужно изменить наши привычки",- акцентировал Акылбек Жапаров.

В завершение глава кабмина упомянул инициативу страны по обмену внешнего долга на зеленые и климатические проекты и призвал международные организации принять активное участие в реализации данной инициативы.