Погода
$ 87.55 - 88.20
€ 94.55 - 95.55

Президент Садыр Жапаров вылетел в Россию с рабочим визитом

260  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров сегодня, 24 мая, вылетел в Российскую Федерацию для участия в работе II Евразийского экономического форума и заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в г. Москва. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках визита сегодня глава государства, наряду с главами других государств-членов Евразийского экономического союза, примет участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума "Евразийская интеграция в многополярном мире".

Также завтра, 25 мая, главы государств-членов Евразийского экономического союза обсудят ряд актуальных вопросов интеграции на евразийском пространстве, обменяются мнениями о дальнейшем развитии Союза.

В составе официальной делегации Кыргызской Республики:

Адылбек Касымалиев - первый заместитель председателя кабинета министров;

Муратбек Азымбакиев - заведующий отделом внешней политики администрации президента;

Самат Гульнара-Клара - чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Российской Федерации;

Данияр Амангельдиев - министр экономики и коммерции;

Аяз Баетов - министр юстиции;

Асеин Исаев - первый заместитель министра иностранных дел;

Самат Кулмамбетов - заведующий сектором по делам Евразийского экономического союза отдела внешней политики администрации президента;

Назарбек Малаев - заместитель министра экономики и коммерции.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429797
Теги:
визит, Россия, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  