Президент Садыр Жапаров вылетел в Россию с рабочим визитом

Президент Садыр Жапаров сегодня, 24 мая, вылетел в Российскую Федерацию для участия в работе II Евразийского экономического форума и заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в г. Москва. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках визита сегодня глава государства, наряду с главами других государств-членов Евразийского экономического союза, примет участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума "Евразийская интеграция в многополярном мире".

Также завтра, 25 мая, главы государств-членов Евразийского экономического союза обсудят ряд актуальных вопросов интеграции на евразийском пространстве, обменяются мнениями о дальнейшем развитии Союза.

В составе официальной делегации Кыргызской Республики:

Адылбек Касымалиев - первый заместитель председателя кабинета министров;

Муратбек Азымбакиев - заведующий отделом внешней политики администрации президента;

Самат Гульнара-Клара - чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Российской Федерации;

Данияр Амангельдиев - министр экономики и коммерции;

Аяз Баетов - министр юстиции;

Асеин Исаев - первый заместитель министра иностранных дел;

Самат Кулмамбетов - заведующий сектором по делам Евразийского экономического союза отдела внешней политики администрации президента;

Назарбек Малаев - заместитель министра экономики и коммерции.