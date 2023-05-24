Юрий Бобков стал лауреатом престижной межгосударственной премии

Народный артист Кыргызской Республики Юрий Бобков стал лауреатом межгосударственной премии "Звезды Содружества" за 2022 год. Об этом сообщает Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств участников СНГ.

По его данным, премия ежегодно присуждается представителям государств СНГ за наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности, соответствующие уровню мировых достижений и способствующие развитию как каждой из стран-участниц СНГ, так и Содружества в целом.

Размер премии – 2 млн рублей.

Церемония награждения пройдет в Бишкеке с 11 по 15 сентября текущего года.

Также премии присуждены видным деятелям из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Справка: Межгосударственная премия "Звезды Содружества" - главная награда СНГ в гуманитарной сфере. Премия учреждена Советом по гуманитарному сотрудничеству СНГ и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ в 2009 году. За годы существования премии ее лауреатами стали более 100 деятелей науки и искусства из всех стран Содружества.

Редакция vb.kg поздравляет Юрия Ивановичу с высокой наградой.