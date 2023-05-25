Евгений Амелин: Это плохая идея назначать самому себе лекарства

"Любой прием медикаментов сопровождается риском. К сожалению, еще не придумали идеальных лекарств, которые не имели бы побочных действий. Это должно насторожить и любителей БАДов, лекарств от всех болезней: если у лекарства нет побочных эффектов, то с большой долей вероятности у него нет и основных. Что касается самоназначения особенно рецептурных препаратов, то за рубежом лекарства от давления или антибиотики, даже обезболивающие (более серьезные, чем парацетамол) невозможно купить без рецепта врача и это делается не просто так", - рассказал в интервью vb.kg терапевт-кардиолог поликлиники медицинского центра "ЮРФА" Евгений Амелин.

- В чем риск и опасность бесконтрольного приема медикаментов?

Препараты должны назначаться строго по показаниям и предварительно обследованным людям, чтобы избежать риска возможных побочных эффектов. И всегда нужно учитывать, какие препараты человек уже принимает при своих хронических заболеваниях. Лекарственное взаимодействие - это отдельная большая тема для обсуждения, потому что многие препараты между собой не взаимодействуют именно по механизму действия, а некоторые, даже находясь в желудке, друг другом нейтрализуются.

240 тысяч смертей из-за неправильного применения лекарств ежегодно регистрируется в США. В нашей стране подобной статистики не ведется. Полезные взаимодействия усиливают эффективность лечения или уменьшают риск побочных эффектов, а вредные снижают действие препарата и способствуют нежелательным и опасным реакциям. К сожалению, вредных взаимодействий намного больше. Тем более, что многие у нас назначают их сами себе. Это плохая идея назначать самому себе лекарства.

- Но есть же и безобидные препараты, которые можно принимать без назначения врача?

Да, есть такие, и обычно на упаковке написано, что препарат отпускается без рецепта врача. Это в основном парацетамол, который можно принимать при высокой температуре либо при различных болях. Но опять же его можно принимать до выяснения причин! Это не должно быть на постоянной основе, изо дня в день. В противном случае такое обстоятельство свидетельствует о том, что у человека хроническое расстройство, причину которого надо устанавливать, потому что даже у безрецептурного парацетамола есть побочный эффект, и в больших количествах он не очень хорошо влияет на печень.

Желчегонные препараты и препараты для улучшения пищеварения также можно назначать самостоятельно на короткий промежуток времени, но опять же, только в качестве экстренной помощи, например, препараты панкреатина при переедании. По поводу приема аллохола много спорных моментов, в частности, по эффективности препарата и по тому, что при некоторых заболеваниях желчного пузыря он противопоказан: если есть камни, он может спровоцировать их движение.

На примере даже этих простых препаратов можно понять, что если часто пьете таблетки, пусть даже простые и безобидные, то вам наверняка стоит прекратить заниматься самолечением, обратиться за помощью к врачу и выяснить истинную причину вашего состояния, а не бороться с симптомами.

- Существует ли какой-то дифференцированный подход в обезболивании таблетками, что и когда лучше принимать?

У здорового человека не должно ничего болеть. Если возникает боль, то это всегда повод обратиться за помощью к специалисту и его посещение нужно внести в свой план-календарь. Так бывает, что находишься где-то в отъезде или на природе и нет никакой возможности посетить врача. В таких случаях можно выпить обезболивающий препарат однократно и желательно, чтобы он был максимально простым.

- Отдельный разговор про антибиотики…

Тут можно говорить очень долго, начиная с того, как люди применяют антибиотики. Как известно, антибиотики абсолютно никак не действуют на вирусы. Следовательно, их совсем бесполезно принимать при ОРВИ. Еще бытует мнение, что есть антибиотики посильнее и послабее, что тоже не совсем верно, потому что есть антибиотики из разных групп, где разные бактерии чувствительны к разным антибиотикам. Антибиотик должен назначаться только при подтвержденной бактериальной инфекции.

Есть очень узкий круг заболеваний, где мы можем назначать антибиотики без анализов, куда входит гнойная ангина, которая диагностируется не по самоощущениям, а выявляется при осмотре, либо это бактериальная пневмония. Во всех остальных случаях подбор антибиотика должен осуществляться по анализам, так как при бактериальной инфекции в крови происходят специфические изменения. В большинстве случаев антибиотик назначить лучше на день позже, чем на день раньше.

- Можно ли утверждать, что часть наших заболеваний и запущенных состояний возникают из-за самолечения?

Причина и следствие, на мой взгляд, не столько в бесконтрольном употреблении препаратов, сколько в игнорировании собственных симптомов. На самом деле, наш организм очень умный и до поры до времени очень устойчивый. Подорвать его приемами препаратов намного сложнее, чем игнорированием симптомов, что означает длительно закрывать глаза на своё заболевание, не лечиться и продолжать вести образ жизни, который провоцирует ухудшение. И это куда более опасно, чем прием препаратов без назначения! Прием препаратов без назначения это - просто симптом того, что человек усиленно игнорирует существующее заболевание, которое только прогрессирует во время неправильно назначенного самолечения и дальше лечить его уже гораздо сложнее и дороже.

- Чем лучше запивать таблетки?

Многие люди привыкли запивать таблетки не только обычной водой, но и чаем, кофе, соками, молоком, газировкой. Любое лекарство, по возможности, нужно запивать именно водой. Это нейтральное вещество, которое служит отличной средой для химических реакций между соединениями. Конечно, водопроводную или бутилированную воду, даже пропущенную через фильтр, сложно назвать абсолютно чистой. Примеси в ней присутствуют, но в незначительном количестве - на лекарственный эффект они не влияют.

Чай, сок, кофе, компот, прочие напитки содержат вещества, которые могут активно взаимодействовать с некоторыми лекарствами. В результате препарат может начать действовать сильнее или слабее, изменить свой эффект и даже стать токсичным.

Так, в чае содержатся танины, которые сводят на нет действие многих лекарств. Например, чай нейтрализует действие оральных контрацептивов, образует выпадающие в осадок соединения с железом, нарушает всасывание препаратов. А вот действие антидепрессантов усиливается, если запивать их чаем, это может привести к сильному возбуждению и бессоннице.

А в сочетании с кофеином обезболивающие и противовоспалительные препараты оказывают более сильное токсическое действие на печень, почки, сердце.

В соках в реакцию с лекарственными веществами вступают органические кислоты, которые изменяют химическую структуру и эффект препаратов. В итоге лекарства сильнее проявляют свои токсические свойства и могут привести к отравлению. Действие же антибиотиков, напротив, замедляется.

Особо стоит сказать о грейпфрутовом соке - он может взаимодействовать более чем с полусотней разных препаратов. Так что такой сок желательно не пить вообще, если вы систематически употребляете лекарства. А гранатовый сок содержит фермент, способный нейтрализовать некоторые лечебные свойства таблеток от повышенного давления.

Молоко используют в качестве антидота при отравлениях тяжелыми металлами и другими веществами, но оно способно также замедлять действие многих ферментов и антибиотиков. В минеральной воде растворены ионы, вступающие в реакцию с рядом лекарств. А в спортивных напитках много калия, который негативно влияет на эффект препаратов, применяющихся при сердечной недостаточности и артериальной гипертензии.

И ни в коем случае нельзя запивать таблетки спиртными напитками. Помимо прочего, алкоголь может многократно усилить действие лекарств, что очень опасно.

Если же возникают какие-то сомнения и вопросы, то лучше проконсультироваться со специалистом.