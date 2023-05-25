В Аламудуне учитель английского языка выиграл путевку в Дубай

Сегодня в Аламудунском айылном аймаке от лица айыл окмоту и айылного кенеша были награждены и поощрены преподавательский состав и учащиеся двух школ и трёх детских садов аймака. Об этом сообщает пресс-служба данного аймака.

По ее данным, поощрения денежными средствами за заслуги получили более 20 воспитателей, учителей, методистов, социальные педагоги и другие работники школ и детских садов.

17 выпускников 11 и 9 классов Аламудунского аймака за отличие в учебе на районном и республиканском уровне получили награждения в виде планшетов и телефонов.

Также учитель английского языка победивший в конкурсе "Учитель года" по району награжден путевкой на отдых в Дубай от имени местного самоуправления.

По словам ответственного секретаря Аламудунский айыл окмоту уже третий год поощряет отличившихся учеников выпускников и учителей за многолетний труд и значимый вклад в образование детей.

Директор школы №2 села Аламудун от имени учителей и учащихся выразила благодарность айыл окмоту и местному кенешу за внимание, поощрения и награждение, отметив, что мероприятия по признанию заслуг учителей и усилий учеников особенно стимулируют и других учащихся на дальнейшие успехи.