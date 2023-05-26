В РФ депутат за счет госбюджета арендовал помещение для сауны

Руководитель фракции КПРФ попал под антикоррупционную проверку прокуратуры. Выяснилось, что депутат гордумы Новочебоксарска за государственный счет арендовал помещение сауны своей матери. По документам проходило, что помещение используется в качестве общественной приемной для встречи с избирателями, сообщает СМИ.

Депутат Новочебоксарской городской думы Евгений Евдокимов (республика Чувашия) попал под пристальное внимание надзорного ведомства. Оказалось, начиная с октября 2020 года депутат арендовал у своей матери нежилое помещение за счет госбюджета. Официально оно значится, как приемная для встреч с избирателями, но по факту является обыкновенной сауной.

Прокуратура выяснила, что ежемесячно из бюджета города на аренду помещения выделалось 9600 рублей.

Согласно декларации, депутат в 2021 году заработал 2,3 миллиона рублей. Помимо этого, слуга народа владеет двумя земельными участками общей площадью 180 тысяч квадратных метров, несколькими квартирами и двумя гаражами.

Декларации за 2022 год депутат не подавал, так как согласно указу президента чиновники теперь могу официально не опубликовывать свои заработки.

Интересный момент, в прошлом депутат-коммунист был неоднократно судим: за кражу (статья 158 УК РФ) и грабеж (статья 161 УК РФ). Судимости были погашены в 2004 и 2007 годах.