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В РФ депутат за счет госбюджета арендовал помещение для сауны

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Руководитель фракции КПРФ попал под антикоррупционную проверку прокуратуры. Выяснилось, что депутат гордумы Новочебоксарска за государственный счет арендовал помещение сауны своей матери. По документам проходило, что помещение используется в качестве общественной приемной для встречи с избирателями, сообщает СМИ.

Депутат Новочебоксарской городской думы Евгений Евдокимов (республика Чувашия) попал под пристальное внимание надзорного ведомства. Оказалось, начиная с октября 2020 года депутат арендовал у своей матери нежилое помещение за счет госбюджета. Официально оно значится, как приемная для встреч с избирателями, но по факту является обыкновенной сауной.

Прокуратура выяснила, что ежемесячно из бюджета города на аренду помещения выделалось 9600 рублей.

Согласно декларации, депутат в 2021 году заработал 2,3 миллиона рублей. Помимо этого, слуга народа владеет двумя земельными участками общей площадью 180 тысяч квадратных метров, несколькими квартирами и двумя гаражами.

Декларации за 2022 год депутат не подавал, так как согласно указу президента чиновники теперь могу официально не опубликовывать свои заработки.

Интересный момент, в прошлом депутат-коммунист был неоднократно судим: за кражу (статья 158 УК РФ) и грабеж (статья 161 УК РФ). Судимости были погашены в 2004 и 2007 годах.


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URL: https://www.vb.kg/429852
Теги:
коррупция, Россия, Депутат
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