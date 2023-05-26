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Альпинист Кадыр Сайдилкан, покоривший Эверест, вернулся в Кыргызстан

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня, 26 мая предприниматель и альпинист Кадыр Сайдилкан прилетел в страну после успешного восхождения на самую высокую горную вершину мира - Эверест. Об этом сообщает медиаактивист Гульнура Торалиева.

По ее данным, для Кадыра Сайдилкана Эверест стала шестой вершиной в рамках проекта "Семь вершин на семи континентах". За рекордные 16 месяцев он успел покорить такие вершины как Килиманджаро (Африка) 5895м., Эльбрус ( Европа) 5642м., Аконкагуа(Аргентина-Южная Америка)6962м., Денали(Аляска -Северная Америка) 6194м., массив Винсон(Антарктида) 4897м., самую высокую гору на Земле - Эверест 8848 м. в Непале.

Чтобы завершить программу, альпинисту осталось покорить последнюю вершину - на седьмом континенте, в Австралии - Пирамида Карстенса (Пунчак-Джая), 4884 м., таким образом он станет первым кыргызом, покорившим семь самых высоких вершин на семи континентах нашей планеты.

В аэропорту Сайдилкана встретили близкие родственники, друзья, коллеги из Кыргызской Федерации альпинизма.

"Я очень счастлив вернуться на родину, флаг которой смог ещё раз поднять на Эвересте вместе с эпосом Манас, имеющего сакральное значение для нашего народа, символа свободы и независимости", - сказал альпинист, поблагодарив присутствующих за тёплый приём.

"Восхождение заняло 35 дней. 17 мая вместе со своим шерпом Тцерингом мы добрались до вершины. Одновременно сложный, опасный, но увлекательный маршрут навсегда останется в моем сердце. Я чувствовал поддержку соотечественников, спасибо!", - добавил альпинист, ставший третьим кыргызстанцем, одолевшим дорогу на гору.

"Я посвятил своё восхождение женщинам Кыргызстана, сильным, преодолевающим трудности, успешным, ведущим страну к развитию и росту. Мне бы хотелось, чтобы в нашей стране больше поддерживали женщин в политике, экономике, социальной жизни. Я хочу, чтобы мы избавились от порочных практик насилия в отношении женщин и детей, чтобы создавали условия для равенства возможностей!", - заключил предприниматель.


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URL: https://www.vb.kg/429855
Теги:
альпинизм, Кыргызстан
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