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Завершился рабочий визит президента Садыра Жапарова в Россию

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- Бермет Таалайбекова
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Завершился рабочий визит президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Российскую Федерацию, состоявшийся 24–25 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в рамках рабочего визита 24 мая глава государства в городе Москве принял участие в работе пленарного заседания II Евразийского экономического форума "Евразийская интеграция в многополярном мире".

Главы стран и делегаций ЕАЭС ответили на вопросы относительно интеграционных процессов, ускорения цифровой трансформации, развития транспортной и логистической инфраструктуры, развития евразийских институтов, дополнительных мер по поддержке бизнес-инициатив и др.

На следующий же день, 25 мая, состоялось очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в узком и расширенном форматах.

Обсуждены вопросы торгово-экономического взаимодействия в рамках Союза, а также вопросы международного сотрудничества и дальнейшей интеграции на Евразийском пространстве.

По итогам очередного заседания ВЕЭС принят и подписан ряд решений и документов, направленных на развитие экономического сотрудничества и дальнейшее углубление интеграции в рамках ЕАЭС.

Завершив рабочий визит в Россию, в ночь с 25 на 26 мая, Садыр Жапаров вернулся в город Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/429856
Теги:
визит, Россия, Москва, Садыр Жапаров
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