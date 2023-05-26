Минздрав КР и ВОЗ обсудили вопросы борьбы с неинфекционными заболеваниями

На полях 76-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения прошла встреча делегации Кыргызской Республики и Глобальной платформы ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями (НИЗ). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

"Министр здравоохранения Гулнара Баатырова высоко оценила текущий уровень взаимодействия с ВОЗ в области укрепления межведомственного взаимодействия в стране с целью профилактики и борьбы с НИЗ. Высказана благодарность за поддержку в разработке стратегических документов, а также выработку аргументации в пользу инвестирования в мероприятия по профилактические НИЗ, что дало возможность оказать положительное влияние на уровень распространенности неинфекционных заболеваний в стране.

Достигнута договоренность продолжить и укрепить взаимодействие. Так, Кыргызская Республика станет одной из стран проекта ВОЗ по координации национальных мер в области борьбы с НИЗ с вовлечением всех секторов внутри правительства, а также других заинтересованных участников из неправительственного сектора".