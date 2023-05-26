ГКНБ по факту слома "Батуми" возбудил уголовное дело в отношении чиновников

ГКНБ КР возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц мэрии Бишкека по факту демонтажа кафе Батуми. Об этом редакции vb.kg сообщили источники.

По их данным, должностные лица столичной мэрии подозреваются в злоупотреблении и умышленном уничтожении имущества.

Известно, что нарушения были с обоих сторон. Хозяева "Батуми" использовали парковку незаконно, а должностные лица мэрии провели демонтаж в форме уничтожения имущества с применением тяжелой техники. При этом, не давалась возможность устранить выявленные нарушения, хотя имелся механизм узаконения с учетом дорогостоящего вложения", - рассказали источники.