Садыр Жапаров подписал указ о запрете сборов денег в школах

Президент КР Садыр Жапаров подписал Указ "О мерах по обеспечению государственных гарантий реализации права детей на получение бесплатного школьного образования". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"В последние годы кабинетом министров Кыргызской Республики, местными государственными администрациями и органами местного самоуправления ведется работа по недопущению незаконных сборов денежных средств в государственных общеобразовательных организациях (школы с 1 по 11 классы).

Однако, несмотря на проводимую соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления работу, в нарушение принятых решений и актов в школах продолжается практика ежегодных поборов денежных средств с родителей учащихся (лиц, их заменяющих) на ремонт учебного класса/заведения, охрану, приобретение необходимых предметов для учебных классов (принтер, проектор, шторы, мел, тряпки, ведра, мыло и др.) и т.д.

При этом сборы денежных средств в школах носят принудительный характер путем воздействия, в том числе морально-психологического давления, на родителей учащихся (лиц, их заменяющих), и осуществляются через учителей, родительские комитеты, общественные фонды и другие некоммерческие организации при школах. В свою очередь родители опасаются подавать жалобу из-за того, что в школе на их ребенка может обрушиться негатив со стороны учителей, других родителей или администрации школы.

Между тем принудительные взносы родителей школьников "на нужды школы" ложатся тяжелым бременем на семейный бюджет, в первую очередь – многодетных и малоимущих семей.

В целях соблюдения права детей на получение бесплатного школьного образования, предусмотренного Конституцией Кыргызской Республики, руководствуясь статьями 66, 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

1. Запретить в государственных общеобразовательных организациях (школы с 1 по 11 классы): – незаконный сбор денежных средств;

– создание общественных фондов при школах.

2. Установить, что денежные средства на ремонт, охрану и приобретение бытовых предметов, необходимых государственным общеобразовательным организациям (школы с 1 по 11 классы), в обязательном порядке выделяются из государственного бюджета Кыргызской Республики.

3.Министерству образования и науки Кыргызской Республики:

– в месячный срок разработать и внести на утверждение Кабинета Министров Кыргызской Республики проект нормативного правового акта, запрещающего сбор денежных средств в государственных общеобразовательных организациях (школы с 1 по 11 классы), в котором предусмотреть ответственность лиц, допустивших нарушение;

– усилить работу по недопущению незаконного сбора денежных средств в государственных общеобразовательных организациях (школы с 1 по 11 классы);

– усилить контроль за соблюдением начальниками управления образования городов Бишкек и Ош, заведующими отделами (центрами) образования районов и городов, руководителями государственных общеобразовательных организаций (школы с 1 по 11 классы) требований настоящего Указа;

– довести настоящий Указ персонально до сведения руководителей государственных общеобразовательных организаций (школы с 1 по 11 классы) под подпись;

– организовать работу "горячей линии" по вопросам незаконных денежных сборов в государственных общеобразовательных организациях (школы с 1 по 11 классы).

4. Руководителям государственных общеобразовательных организаций (школы с 1 по 11 классы):

– запретить педагогическим работникам и административному персоналу государственной общеобразовательной организации (школы с 1 по 11 классы):

осуществлять сборы незаконных денежных средств с родителей учащихся (лиц, их заменяющих); участие в работе попечительских советов и родительских комитетов при рассмотрении финансовых вопросов;

– провести разъяснительную работу среди родительских комитетов о недопустимости незаконных сборов денежных средств с родителей учащихся (лиц, их заменяющих);

– довести настоящий Указ персонально до сведения каждого педагогического работника государственной общеобразовательной организации под подпись.

5. В случае выявления фактов незаконного взимания денежных средств или оказания морально-психологического давления на учащихся и их родителей (лиц, их заменяющих) к виновным лицам применять меры дисциплинарного взыскания, вплоть до освобождения от занимаемой должности.

6. Настоящий Указ не распространяется на деятельность, осуществляемую руководителями государственных общеобразовательных организаций (школы с 1 по 11 классы), для привлечения инвестиций в рамках Закона Кыргызской Республики "О попечительском совете" и Закона Кыргызской Республики "О меценатстве и благотворительной деятельности".

7. Кабинету министров Кыргызской Республики в трехмесячный срок:

– привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Указом;

– принять необходимые меры по реализации настоящего Указа".