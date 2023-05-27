В КР планируют создать кыргызско-казахстанский логистический комплекс

На площадке Министерства экономики и коммерции Кыргызской Республики прошла встреча заместителя Назарбека Малаева с делегацией казахстанской стороны во главе вице-премьер-министра торговли и интеграции Республики Казахстан Кайрата Торебаева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи, стороны отметили динамичное развитие взаимной торговли КР и РК.

Малаев отметил, что Республика Казахстан является основным торговым партнером Кыргызстана и по итогам 2022 года занимает третье место, после России и Китая.

За период 2018-2022 годы товарооборот КР с Республикой Казахстан увеличился на 36,1%, в т.ч. экспорт – на 62,1%, импорт – на 24,4%. Создание совместного кыргызско-казахстанского индустриального торгово-логистического комплекса рассматриваются как новая точка роста для увеличения взаимной торговли и двусторонних проектов в реальном секторе экономик двух стран.

Стороны обсудили и согласовали проект соглашения между кабинетом министров КР и правительством Республики Казахстан о создании и регулировании деятельности индустриального торгово-логистического комплекса в районе автодорожных пунктов пропуска "Ак-Тилек" и "Карасу", который планируется подписать в ближайшее время.

Создание совместного кыргызско-казахстанского индустриального торгово-логистического комплекса позволит реализовать рентабельные экспорт ориентированные проекты и повысить конкурентоспособность отдельных отраслей экономики, в том числе за счет использования передовых технологий управления производством и продажами.