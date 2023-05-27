В Бишкеке стартовал дружеский турнир с участием президента Садыра Жапарова

В Бишкеке стартовал традиционный дружеский турнир "Мурас" с участием президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, который пройдет 27-28 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, сегодня состоялось открытие мероприятия. В турнире принимают участие 16 команд.

Глава государства в своей речи поздравил всех с началом очередного традиционного турнира "Мурас", напомнив, что это уже четвертый турнир.

Садыр Жапаров с удовлетворением отметил, что каждый раз возрастает интерес к этому турниру. Сегодня в составе новая команда из числа делегатов Курултая.

Он подчеркнул, что изначально целью данного мероприятия было привлечение всех кыргызстанцев к спорту, пропаганда здорового образа жизни.

"Будущее любой страны - это прежде всего здоровая нация. Здоровая нация – безусловный признак сильной страны. Мы надеемся, что в будущем к нам присоединятся и другие команды и нас станет еще больше", - отметил Глава государства.

Президент Садыр Жапаров пожелал победу сильнейшей футбольной команде.

Команды распределены на четыре группы:

Группа А: "Президенттин командасы", "Фемида", "Ыйман", "Алга";

Группа В: "Спорттук федерациялар", "Жогорку Кеңеш", "Ден соолук", "Аймактар";

Группа С: "Коопсуздук", "Бизнес", "Спорт жылдыздары", "Билим";

Группа D: "Достук", "Өнөр", "Курултай", "Журналисттер".

Завтра, 28 мая, пройдут четвертьфинальные, полуфинальные и финальные игры.