Погода
$ 87.40 - 88.15
€ 94.00 - 95.00

В Бишкеке стартовал дружеский турнир с участием президента Садыра Жапарова

200  0
- Бермет Таалайбекова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке стартовал традиционный дружеский турнир "Мурас" с участием президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, который пройдет 27-28 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, сегодня состоялось открытие мероприятия. В турнире принимают участие 16 команд.

Глава государства в своей речи поздравил всех с началом очередного традиционного турнира "Мурас", напомнив, что это уже четвертый турнир.

Садыр Жапаров с удовлетворением отметил, что каждый раз возрастает интерес к этому турниру. Сегодня в составе новая команда из числа делегатов Курултая.

Он подчеркнул, что изначально целью данного мероприятия было привлечение всех кыргызстанцев к спорту, пропаганда здорового образа жизни.

"Будущее любой страны - это прежде всего здоровая нация. Здоровая нация – безусловный признак сильной страны. Мы надеемся, что в будущем к нам присоединятся и другие команды и нас станет еще больше", - отметил Глава государства.

Президент Садыр Жапаров пожелал победу сильнейшей футбольной команде.

Команды распределены на четыре группы:

Группа А: "Президенттин командасы", "Фемида", "Ыйман", "Алга";

Группа В: "Спорттук федерациялар", "Жогорку Кеңеш", "Ден соолук", "Аймактар";

Группа С: "Коопсуздук", "Бизнес", "Спорт жылдыздары", "Билим";

Группа D: "Достук", "Өнөр", "Курултай", "Журналисттер".

Завтра, 28 мая, пройдут четвертьфинальные, полуфинальные и финальные игры.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429892
Теги:
президент, футбол, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  