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Таможенная служба Кыргызстана продолжает конструктивный диалог с бизнесом

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- Нина Ничипорова
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"Для бизнеса важно, что непосредственно на заседаниях Консультативного совета мы можем напрямую обратиться к руководству Государственной таможенной службы и вместе попытаться оперативно решить проблему", – сообщил vb.kg заместитель исполнительного директора Международного делового совета Жанабиль Давлетбаев по итогам прошедшего заседания Консультативного совета при Государственной таможенной службе Министерства финансов КР.

Не менее актуально для бизнес-сообщества и то, что члены совета могут своевременно получать информацию о готовящихся проектах нормативных документов и принимать участие в их разработке или обсуждении.

"Более того, мы можем инициировать разработку нового нормативного документа, предоставив при этом свой вариант проекта", - сказал Давлетбаев, добавив, что МДС в течение многих лет входит в состав Консультативного совета при ГТС.

С приветственным словом на заседании выступили сопредседатели Консультативного совета – заместитель председателя ГТС Алмаз Салиев и президент Ассоциации таможенных брокеров Иван Гелетюк.

Участники встречи обсудили ряд вопросов, связанных с упрощением некоторых таможенных процедур, улучшением и модернизацией таких информационных систем, как Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) ГТС. Рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности налогоплательщиков, применяющих режим условного начисления НДС.

Члены совета рассмотрели план работы на текущий год и определили дату следующего заседания. Завершилась встреча выбором сопредседателя Консультативного совета от бизнеса, им стал Аскар Чукин, независимый эксперт по таможенным вопросам.

Напомним, Консультативный совет при Государственной таможенной службе был создан в 2004 году для установления конструктивного диалога с бизнесом.


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URL: https://www.vb.kg/429895
Теги:
бизнес, налоги, НДС, таможня, работа, МДС, Министерство финансов
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