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Мэрии Бишкека и Тяньцзиня подписали соглашение о побратимских связях

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- Нина Ничипорова
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По итогам встреч в Сиане между мэриями Бишкека и китайского города Тяньцзинь было подписано соглашение об установлении побратимских связей. Как рассказала заведующая отделом международного сотрудничества мэрии Бишкека Айпери Сыдыкова, они прорабатывали этот вопрос с 2018 года. По ее словам, побратимские связи вносят вклад в развитие города. К примеру, город-побратим Бишкека – Циндао выделил 600 тысяч юаней на ремонт проспекта Дэн Сяопина, который завершится на днях.

В мэрии столицы ожидают, что при поддержке Тяньцзиня будет построен парк в одном из жилых массивов города или же проведена канализация в одном из жилмассивов. В июне 15 сотрудников местного самоуправления столицы поедут на обучение в Циндао, где их китайские коллеги поделятся опытом, как они выводили из бедности местных жителей.


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URL: https://www.vb.kg/429899
Теги:
Китай, стратегия развития, Бишкек, сотрудничество, Кыргызстан, мэрия
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