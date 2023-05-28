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В Кыргызстане отмечается день Пограничника

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- Назгуль Бегалиева
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Сегодня, 28 мая, в Кыргызстане отмечается "День пограничника", а также 24-я годовщина со дня образования Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в парке имени героя Советского Союза генерал-майора Д. Асанова на Аллее пограничной славы состоялось торжественное мероприятие.

Отдавая дань памяти стражам границы, погибшим во время исполнения воинского долга, руководство пограничного ведомства, ветераны-пограничники и гости мероприятия возложили венки и цветы к памятнику "Воину-пограничнику".

На торжестве перед участниками митинга выступил первый заместитель директора – начальник Главного штаба Пограничной службы ГКНБ Кыргызской Республики полковник Марат Маралбаев, который отметил в своей речи, что личный состав Пограничной службы с честью выполняет поставленные задачи по охране государственной границы.

"Часовые границы на деле доказывают преданность Отечеству, верность военной присяге и воинскому долгу. На современном этапе развития пограничного ведомства мы продолжаем совершенствовать систему охраны и защиты госграницы, личный состав обеспечивается современными образцами военной и специальной техники и вооружением.

Активно развивается пограничная инфраструктура: строятся новые пограничные заставы и комплексы, улучшаются условия службы в подразделениях границы, условия жизни и быта семей военнослужащих".

Стражей границы приехали поздравить и представители других силовых структур и государственных органов. Они поблагодарили пограничников за нелегкую службу и вручили ведомственные награды отличившимся в службе военнослужащим.


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URL: https://www.vb.kg/429907
Теги:
Погранслужба, праздник, Кыргызстан
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