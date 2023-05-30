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Аргентинский художник встал на защиту природы Кыргызстана

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Лучано Фолья – художник и дизайнер из Аргентины. Несколько лет назад, отправившись в путешествие, чтобы исследовать мир, он приехал в Кыргызстан: сначала транзитом по пути в Монголию, а после уже сделал осознанный выбор в пользу нашей страны, где живет уже четыре года. Как человек творческий и свободный от лишней и наносной бытовой "шелухи", Лучано комфортно чувствует себя под крышей собственного "автодома". Он оборудовал его из машины скорой помощи образца 90-х годов и превратил в дом и рабочее пространство, где все устроено так, чтобы не зависеть от внешней инфраструктуры. Последние несколько месяцев Лучано поселился в Тонском районе Иссык-Кульской области. Любовь к местной природе и забота о ней удерживают художника в горах Кёк-Сая, где он сосредоточился на проектах по сохранению окружающей среды.

"Здесь я работаю совместно с командой общественного микрозаповедника "Байбоосун". Когда я впервые приехал сюда два года назад, егерь Баатырбек Акматов показал мне невероятные кадры, зафиксированные фотоловушками, которые установлены на территории природной зоны. Я увидел снежного барса и других животных, находящихся под угрозой вымирания, но живущих в идиллическом ландшафте. Я влюбился в этот проект и пообещал себе вернуться. И спустя время я сделал это, чтобы помочь сотрудникам "Байбоосуна" наладить общение с остальным миром для просвещения и сохранения природы. Как человек из мира искусства, дизайна и коммуникаций, я уверен, что с правильной стратегией мы можем построить мосты между природой и людьми. Моя задача в "Байбоосун" - убедить местных жителей в том, что они могут сами управлять проектом, используя инструменты для принятия решений, которые принесут пользу там, где это наиболее необходимо", - рассказывает Лучано.

Проект, который упомянул Лучано, стартовал в 2019 году, когда сельские жители решили взять на себя ответственность и обязанности по сохранению лесной территории и пастбищ в ущелье "Байбоосун". Общественный фонд "САМР Алатоо" поддержал эту инициативу и помог активистам пройти необходимые юридические процедуры для того, чтобы придать местности статус "общественного микрозаповедника". 14 тысяч гектаров заповедной зоны вызвался охранять небольшой отряд бывших охотников. Они переквалифицировались в общественных егерей, и при содействии фонда получили системы видеонаблюдения за животными (фотоловушки), экипировку, GPS-навигаторы, мобильные устройства для связи в высокогорье. Общественная работа егерей "Байбоосуна" была отмечена Всемирной премией ООН за возрождение экосистем. Об этом было объявлено на Конференции ООН по биоразнообразию (СОР 15), которая прошла в канадском Монреале в конце прошлого года.

Внимание со стороны авторитетной международной организации и признание на ее уровне деятельности "Байбоосуна" - это вдохновляющий пример для всей команды энтузиастов и альтруистов, считает Лучано. "Легко принимать как должное красоту, которая окружает нас каждый день. Но в тоже время важно, чтобы люди, живущие здесь, понимали ценность сохранения окружающей среды и важность заботы о дикой флоре и фауне. Работая вместе, мы можем оставить будущим поколениям шанс наслаждаться естественной красотой и биоразнообразием заповедника "Байбоосун". Это нелегкая задача, но мы должны ее взять на себя, если хотим сохранить драгоценные природные ресурсы, обеспечивающие наше существование", - делится мнением Лучано Фолья.

Сегодня он уже не чувствует себя просто волонтером, чей вклад в сохранение природы был бы одноразовой акцией до следующего пункта назначения на его карте путешествий по миру. Лучано считает себя неотъемлемым членом егерского отряда, в составе которого он совершает обходы территории. Времяпровождение в заповеднике привело его к глубокому пониманию "критической необходимости сохранить природу и воодушевило на различные идеи для привлечения внимания к этой проблеме". Первое, что сделал Лучано в этом направлении - создал сайт Ресурс является не только источником информации о миссии, целях, достижениях, новостях заповедника, включая привлекательный мультимедийный контент. Главная функция сайта заключается в повышении осведомленности о вызовах, с которыми сталкивается сохранение дикой природы в регионе. "Мы считаем, чем больше люди знают о важности сохранения биоразнообразия, тем дольше продлится безопасная жизнь животных и растений в этой местности. Посещая наш сайт, пользователи могут не только сделать пожертвования и финансово поддержать нашу миссию, но и получить более широкое понимание вопроса, которыми мы занимаемся. Через этот медиа ресурс мы также взаимодействуем с глобальным сообществом лиц и организаций, разделяющих нашу страсть к защите окружающей среды и дикой природы в заповеднике Байбоосун".

Благодаря сайту общественный микрозаповедник получил небольшую финансовую поддержку, в основном от близких друзей и знакомых Лучано. По его убеждению, любой, даже маленький вклад, укрепляет значимость усилий егерей Тянь-Шанских гор в деле защиты дикой природы.

Лучано намерен остаться в Кыргызстане и продолжить работу вместе с командой "Байбоосун". Его следующая цель - вдохновить и привлечь единомышленников - экоактивистов, художников, дизайнеров и инноваторов, объединить их в сообщество для распространения "месседжей" о важности сохранения природы. "Я готов отдать свое время и силы этому важному делу и твердо уверен, что мои навыки и опыт могут дополнить сильные стороны команды в проведении полевых исследований и взаимодействии с местным сообществом. Я также планирую учиться у команды заповедника "Байбоосун", которая обладает обширными знаниями и опытом в области местной экосистемы и культуры".

Появление иностранца, готового вложить энергию и ресурсы в защиту местного природного наследия, поначалу вызвало удивление и вопросы у местных. Но активность, креативность, дружелюбие со стороны необычного гостя и ежедневное общение с ним сделали свое дело: с каждым днем его связь с людьми крепнет, а языковой барьер перестал быть проблемой. Для егерей и жителей Лучано Фолья - исключительный пример того, как стираются границы и различия ради того, чтобы посвятить время своей жизни делу, которое принесет пользу и благополучие далекой стране и ее людям, горячо полюбившимся аргентинскому художнику.

Материал подготовлен общественным фондом "САМР Алатоо"


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URL: https://www.vb.kg/429960
Теги:
Иссык-Кульская область, экология, Аргентина, Кыргызстан, животные
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