Пресечен канал контрабанды табачной продукции из Кыргызстана в Казахстан

ГКНБ КР, 26 мая 2023 года, в ходе проводимых совместно с военнослужащими ПС ГКНБ КР на контрольно-пропускном пункте "Ак-Жол-Автодорожный" при попытке незаконного провоза в сторону Казахстана 2078 блоков табачных изделий без акцизных марок и каких-либо сопроводительныхых документов на автомашине марки "MERSEDES-BENS SPRINTER 416",был задержан гражданин Кыргызской Республики К.А.К. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе осмотра грузового отсека данной автомашины был выявлен специально оборудованный тайник, при вскрытии которого обнаружено 35 коробок (в каждой по 50 блоков) и 328 блоков табачной продукции, общее количество которого составило 2078 блоков. На указанных табачных продукциях отсутствовали акцизные марки.

Следует отметить, что только по предварительным подсчетам, потеря бюджета государства от уклонения от уплаты акцизного налога на вышеуказанную табачную продукцию составило свыше 1 млн. сомов.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление круга причастных лиц и происхождение вышеуказанных табачных изделий, а также размеров уклонения от уплаты обязательных налоговых платежей".