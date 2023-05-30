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Акыйкатчы Джамиля Джаманбаева встретилась с советником посла России

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Акыйкатчы Джамиля Джаманбаева встретилась с советником-посланником посла России в Кыргызстане

Сегодня, 30 мая, Акыйкатчы (омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева встретилась с советником-посланником посла России в Кыргызстане Вадимом Гусевым. Об этом сообщает пресс-служба Акыйкатчы.

"Стороны обсудили активизацию сотрудничества в сфере защиты прав граждан Кыргызстана и России.

Вадим Гусев передал Джамиле Джаманбаевой поздравления от имени посла России в Кыргызстане Николая Удовиченко в связи с ее избранием Акыйкатчы КР.

"Посол передает поздравление и выражает уверенность в динамичном развитии сотрудничества. Также приглашает вас принять участие в праздновании Дня России 12 июня в Бишкеке", - сказал Гусев.

Гусев выразил уверенность, что Акыйкатчы усилит правозащитную деятельность не только в Кыргызстане, но и Евразийском пространстве.

Джамиля Джаманбаева отметила, что Институт омбудсмена всегда готов к активному диалогу.

"Всегда рады конструктивной беседе, которая пойдет на пользу для обеспечения защиты прав граждан. Уверена, мы можем достигнуть конкретных договоренностей по дальнейшему укреплению сотрудничества", - сказала Омбудсмен КР, поблагодарив за приглашение принять участие в приеме в связи с празднованием Дня России".


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URL: https://www.vb.kg/429970
Теги:
омбудсмен, посольство, Россия, Кыргызстан
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