Западный бизнес "цветных революций" в Кыргызстане

Руководство США стало менять свою политику в Кыргызстане с приказного порядка на метод убеждения. И этим средством выигрыша времени стал бизнес. Иначе, если не посулить пряник и переборщить с кнутом, Бишкек уйдет окончательно и бесповоротно к России и Китаю.

Когда 30 лет назад Запад пришел в Среднюю Азию, он активно проповедовал тему отделения бизнеса от политики. Мол, "рынок все порешает". И, не терял времени зря – в местные умы вдалбливалась идея неразрывной связи либерализма и свободы рынка. Что и сделало бизнесменов первой волны одними из адептов Запада и всего, что с ним связано, пишет издание Asia-today.news.

Запад реализовал в Кыргызстане лишь один проект – добычи золота на крупнейшем месторождении золота Кумтор. По своим запасам он находился на седьмом месте в мире – более 760 тонн. Чиновники Кыргызстана во время реализации проекта походили на голодных дикарей, дорвавшихся до первого в своей жизни шведского стола. Они и не могли мечтать о больших суммах. Поэтому продавали в своей стране все за копейки. Что и привело к тому, что золоторудное месторождение разрабатывали канадцы из Cameco, доселе специализировавшегося на добыче и переработке урана. В итоге за почти 20 лет работы североамериканцы официально получили прибыль в $11,5 миллиарда, а Кыргызстан – лишь полтора. Зато у республики был имидж демократического государства, даже "островка демократии" в Средней Азии.

Стоит подчеркнуть и такой момент. Первая цветная революция в стране в марте 2005 года, случилась вскоре после того, как правящий президент Аскар Акаев "переподписал" соглашение с канадцами о более кабальных условиях для страны.

Всякого рода советники и консультанты из международных донорских организаций помогли страну загнать в различные проекты – в Международный валютный фонд, Всемирный банк, Всемирную торговую организацию и т.п. Вот почему Кыргызстан первым вышел из рублевой зоны и перешел на свою национальную валюту – сом. Кредиты и гранты давались щедрой рукой, все равно за них отвечать следующему руководителю республики и её населению.

Европейцев и американцев в силу размеров республики и её удаленности от морского побережья было мало. Но, тем не менее, они всегда знали, для чего они здесь. К примеру, в Бишкеке одним из первых осел гражданин Великобритании Майкл Атсопатис. Открыл свое кафе, женился. Но главное – он стал почетным консулом этого островного государства и заверял, своими печатью и подписью, документы. То есть, имел доступ ко всем договорам и контрактам. Особенно к тем, которые имели отношение к офшорам Её Величества. Например, к Вирджинским или Каймановым островам. Из Кыргызстана Атсопатис убыл относительно недавно, после второй цветной революции.

Осенью прошлого года скончался первый бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит, тоже гражданин Великобритании. Он был еще и первым послом Туманного Альбиона в Кыргызстане. Диппредставительство Лондона открылось в Бишкеке лишь в 2015 году. Это было самое позднее открытие из стран Запада – Турции, США или Федеративной Республики Германии. Лет так на 15-20 позже. Великобритания решила открыть свое посольство в КР после того, как на ее территории в 2010 году скрылся сын беглого президента Курманбека Бакиева – Максим.

Так вот, упомянем для начала несколько деталей из биографии Р.Орд-Смита. Уроженец города Ферндаун. Имеет послужной список дипломата в три десятка лет. Служил в таких странах, как Алжирская Народная Демократическая Республика, Румыния, Малайзия, Федеративная Республика Германия, Япония и Республика Ирак. До прибытия в Бишкек он, в 2012-2015 годах, являлся ЧПП Великобритании в Таджикистане. А с 2015 по 2018 годы занимал аналогичную должность в Кыргызской Республике.

После завершения своей командировки, он остался и почти сразу был избран первым в ее истории бизнес-омбудсменом. Говорят, что этому способствовал местный олигарх Аскар Салымбеков, который с ним сблизился. А у кыргызского миллиардера была и остается идея "фикс" - войти в клуб миллиардеров, которым руководил будущий король Карл III, а тогда принц Чарльз. Да только туда, по слухам, все никак не может войти Роман Абрамович, который куда богаче. Но, как говорится, надежды юношей питают.

Орд-Смит стоял за подписанием соглашения между Государственным комитетом по геологии и минеральным ресурсам КР и их коллегами из Великобритании. Будучи бизнес-омбудсменом, он формально защищал права и законные интересы субъектов бизнеса, способствовал улучшению взаимодействия между государственными органами, предпринимателями, инвесторами и международным сообществом. А по факту вел экономическую разведку, получая доступ к различным документам, в том числе и к их закрытым частям.

И в "цветной революции" в октябре 2020 года Орд-Смит тоже поучаствовал. Благодаря своей должности, он якобы активно окучивал бизнес и различные неправительственные и некоммерческие организации. Для чего организовывал встречи и посиделки с различными деловыми людьми, деятелями искусств и прессой. С такого рода богатым багажом связей, он выводил нужных ему людей на своего преемника на посту посла Чарльза Гаретта, которого называли главным специалистам по революциям.

У американцев в этом отношении успехи поскромнее. Имеется пяток-другой людей, именующих себя бизнесменами. Может, они и имели хорошие контракты на поставки товаров и услуг бывшей американской авиабазе, но сегодня масштабы их деятельности куда скромнее. Кто-то женился на местных девушках, даже растит детишек. Но глядя на их экономическую деятельность не скажешь, что она приносит приличные доходы. При этом, их имена знает очень узкий круг людей. Зато они являются неким дополнением для финансирования НПО/НКО, позволяя уводить часть денег в тень. И уже по своим каналам раскидывать финансы оппозиционерам. Неудивительно, что нынешний созыв ЖК стал более активно продавливать антироссийские настроения, что само по себе ни для кого уже не секрет.