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Граждане КР и Мальдив освобождены от визовых требований сроком на 30 дней

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Садыр Жапаров подписал закон Кыргызской Республики "О ратификации соглашения между кабинетом министров и правительством Мальдивской Республики о взаимном освобождении от визовых требований, подписанного 23 сентября 2022 года в городе Нью-Йорк". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, закон принят Жогорку Кенешем 3 мая 2023 года.

В указанном соглашении Сторонами предусмотрено, что граждане Кыргызской Республики – владельцы дипломатических, служебных, общегражданских паспортов, а также свидетельств на возвращение в Кыргызскую Республику и граждане Мальдивской Республики – владельцы дипломатических, официальных, общегражданских паспортов, а также владельцы временных проездных документов будут освобождаться от визовых требований для въезда, выезда, транзита и временного пребывания на территории государств Сторон при условии, что продолжительность каждого периода пребывания не будет превышать 30 дней с момента их въезда.


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URL: https://www.vb.kg/429985
Теги:
виза, закон, Кыргызстан, самолеты, Садыр Жапаров
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