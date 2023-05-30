Граждане КР и Мальдив освобождены от визовых требований сроком на 30 дней

Президент Садыр Жапаров подписал закон Кыргызской Республики "О ратификации соглашения между кабинетом министров и правительством Мальдивской Республики о взаимном освобождении от визовых требований, подписанного 23 сентября 2022 года в городе Нью-Йорк". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, закон принят Жогорку Кенешем 3 мая 2023 года.

В указанном соглашении Сторонами предусмотрено, что граждане Кыргызской Республики – владельцы дипломатических, служебных, общегражданских паспортов, а также свидетельств на возвращение в Кыргызскую Республику и граждане Мальдивской Республики – владельцы дипломатических, официальных, общегражданских паспортов, а также владельцы временных проездных документов будут освобождаться от визовых требований для въезда, выезда, транзита и временного пребывания на территории государств Сторон при условии, что продолжительность каждого периода пребывания не будет превышать 30 дней с момента их въезда.