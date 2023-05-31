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Шаршеев: Упрощение процедур торговли КНР с ЦА принесут дивиденды КР

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- Нина Ничипорова
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Планы Китая по введению дополнительных мер по упрощению процедур торговли, обновлению двусторонних инвестиционных соглашений, созданию "зеленого коридора" для таможенного оформления и участию в таких видах экономической деятельности, как строительство центра оптовой торговли, действительно могут принести значительные экономические дивиденды региону Центральной Азии, в том числе Кыргызстану. Об этом в интервью Синьхуа заявил директор Центра развития бизнес-инноваций PEAK Bishkek, экономист из Кыргызстана Искендер Шаршеев.

По его словам, эта инициатива демонстрирует приверженность Китая укреплению торгово-экономического сотрудничества с соседними странами, включая Кыргызстан.

Как считает экономист, внедрение мер по упрощению таких процедур торговли, как оптимизация таможенных процедур и снижение торговых барьеров, может значительно повысить эффективность и скорость трансграничной торговли.

"Это принесет пользу как китайскому, так и центральноазиатскому бизнесу, поскольку обеспечит более плавные транзакции, снизит затраты и увеличит общий объем торговли. Концепция "зеленого коридора", ориентированная на сельскохозяйственную и смежную продукцию, еще больше подчеркивает потенциал сельскохозяйственной кооперации и развития агробизнеса в регионе", - считает эксперт.

Обновление двусторонних инвестиционных соглашений, как подчеркнул Искендер Шаршеев, свидетельствует о готовности Китая укреплять экономические связи и привлекать больше прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Центральную Азию. При этом он отметил, что увеличение ПИИ может способствовать экономическому росту, создавать возможности для трудоустройства и способствовать передаче технологий и обмену знаниями. Местные органы власти и предприятия должны активно изучать возможности для сотрудничества, используя благоприятный инвестиционный климат, создаваемый этими соглашениями.

"Создание центра оптовой торговли может служить региональным центром торговли и коммерции, облегчая трансграничный поток товаров и услуг. Это может способствовать развитию цепочек поставок, рыночной интеграции и продвижению региональной торговли. Кроме того, сосредоточение внимания на совокупных облачных продуктах в Центральной Азии отражает растущее значение цифровых технологий и электронной коммерции в стимулировании экономического роста и расширении доступа к рынкам", - отметил экономист.

При этом он подчеркнул, что крайне важно, чтобы эксперты, ученые и представители промышленности Кыргызстана внимательно следили за реализацией этих инициатив и активно участвовали в диалоге с Китаем. "Сотрудничество должно основываться на взаимовыгодных условиях, обеспечивая справедливое распределение выгод от расширения экономического сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами. Также крайне важно уделять приоритетное внимание устойчивому развитию, защите окружающей среды и социальной интеграции при использовании экономических возможностей", - добавил эксперт.

"Инициатива Китая по укреплению экономического сотрудничества с Центральной Азией, включая Кыргызстан, посредством различных мер, таких, как содействие торговле, инвестиционные соглашения и развитие инфраструктуры, обладает многообещающим потенциалом для получения экономических дивидендов в регионе. Местные органы власти и предприятия должны использовать возможности, предоставляемые этой инициативой, обеспечивая при этом сбалансированный и устойчивый подход, чтобы максимизировать выгоды для всех вовлеченных сторон", - заключил Искендер Шаршеев.


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URL: https://www.vb.kg/429987
Теги:
бизнес, торговля, Китай, рынок, строительство, Центральная Азия, сотрудничество, Кыргызстан, экономика, таможня
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