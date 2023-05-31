Погода
$ 87.55 - 88.17
€ 93.94 - 94.94

В Чолпон-Ате по инициативе Садыра Жапарова открылся новый парк

165  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров вчера, 30 мая, в Чолпон-Ате открыл новый парк, построенный по его поручению. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Организацию места для отдыха и прогулок инициировал президент, выделив для на эти цели территорию Государственной резиденции №2.

Общая площадь парка составляет 16 га, на его территории размещены амфитеатр, велодорожка, мосты, фонтан, искусственный остров. Парк передан на баланс мэрии города Чолпон-Ата.

В своей речи президент выразил уверенность в том, что данный парк станет привлекательным местом для горожан и туристов, где круглый год могут проходить фестивали и другие культурные мероприятия.

Садыр Жапаров подчеркнул, что парк построен приблизительно за полгода и этот проект в очередной раз демонстрирует, что при правильном подходе к строительству можно открывать подобные объекты.

Глава государства особо акцентировал внимание на том, что нужно поддерживать инвесторов, создавать для них благоприятные условия, особенно помогать отечественным инвесторам, которые хотят что-то строить во благо и развития страны.

Президент, обращаясь к старейшинам города Чолпон-Ата, отметил о важности патриотического воспитания подрастающего поколения, чтобы они думали как о своем будущем, так и будущем Кыргызстана.

В этой связи он призвал в преддверии туристического сезона поддерживать чистоту окружающей среды, бережно относиться к инфраструктуре для повышения привлекательности туристических объектов среди гостей страны. Так как это является одним из ключевых факторов успеха туристической отрасли. В Кыргызстане много красивых мест, и важно, чтобы о нас узнавали и убеждались в этой красоте. А здесь важно отношение и подход к работе не только местных властей, но и самих жителей региона.

В завершение президент Садыр Жапаров еще раз акцентировал внимание руководителей государственных органов на рациональном использовании бюджетных средств и усилении ответственности за целевое использование".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/429988
Теги:
Садыр Жапаров, Чолпон-Ата, парк
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  