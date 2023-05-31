В Чолпон-Ате по инициативе Садыра Жапарова открылся новый парк

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров вчера, 30 мая, в Чолпон-Ате открыл новый парк, построенный по его поручению. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Организацию места для отдыха и прогулок инициировал президент, выделив для на эти цели территорию Государственной резиденции №2.

Общая площадь парка составляет 16 га, на его территории размещены амфитеатр, велодорожка, мосты, фонтан, искусственный остров. Парк передан на баланс мэрии города Чолпон-Ата.

В своей речи президент выразил уверенность в том, что данный парк станет привлекательным местом для горожан и туристов, где круглый год могут проходить фестивали и другие культурные мероприятия.

Садыр Жапаров подчеркнул, что парк построен приблизительно за полгода и этот проект в очередной раз демонстрирует, что при правильном подходе к строительству можно открывать подобные объекты.

Глава государства особо акцентировал внимание на том, что нужно поддерживать инвесторов, создавать для них благоприятные условия, особенно помогать отечественным инвесторам, которые хотят что-то строить во благо и развития страны.

Президент, обращаясь к старейшинам города Чолпон-Ата, отметил о важности патриотического воспитания подрастающего поколения, чтобы они думали как о своем будущем, так и будущем Кыргызстана.

В этой связи он призвал в преддверии туристического сезона поддерживать чистоту окружающей среды, бережно относиться к инфраструктуре для повышения привлекательности туристических объектов среди гостей страны. Так как это является одним из ключевых факторов успеха туристической отрасли. В Кыргызстане много красивых мест, и важно, чтобы о нас узнавали и убеждались в этой красоте. А здесь важно отношение и подход к работе не только местных властей, но и самих жителей региона.

В завершение президент Садыр Жапаров еще раз акцентировал внимание руководителей государственных органов на рациональном использовании бюджетных средств и усилении ответственности за целевое использование".