Преподаватель из Кыргызстана стал лауреатом премии "Содружество дебютов"

Преподаватель кружка по прикладному искусству, конструированию и шитью традиционной одежды, эксперт ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия Доолот Рысбаев стал победителем международной молодежной премии "Содружество дебютов". Об этом сообщает Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств участников СНГ.

По его данным, в 2022 году премия была посвящена году народного творчество и культурного наследия. Об этом сообщает Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств участников СНГ.

На соискание премии было выдвинуто 9 соискателей из 7 стран Содружества.

Также лауреатами премии стали:

Иманов Шахрияр (Азербайджан) - педагог Национальной Консерватории, тарист (исполнитель на таре), заслуженный артист Азербайджанской Республики

Амирбекян Астхик (Армения) - учитель по ковроткачеству Республиканского специального образовательного комплекса

Бондаренко Александр (Беларусь) - директор Дворца культуры "Белицкий" г. Гомеля

Аргынов Бабыр (Казахстан) - преподаватель Национального Университета искусств, мастер- изготовитель традиционных жильных струн для казахских музыкальных инструментов

Власенков Александр (Россия) - преподаватель по фольклору детской музыкальной школы

Норбоев Бахром (Узбекистан) - скульптор

Справка: Международная премия "Содружество дебютов" учреждена Советом по гуманитарному сотрудничеству и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в 2008 году. Премия ежегодно присуждается молодым специалистам (до 35 лет) в той гуманитарной области, которую определяют учредители. За годы существования премии ее получали поэты, врачи, педагоги, ученые, специалисты по охране памятников истории и культуры, популяризаторы книги и чтения.