Объявлен конкурс на лучший сценарий для фильма об Ормон хане

Департамент кинематографии объявил конкурс на лучший сценарий для съемки адресного фильма об Ормон хане. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.
По данным пресс-службы, фильм приурочен к 230-летию правителя и должна повествовать об его жизни и исторической роли.
"Заявки на конкурс принимаются с 1 июня до 1 августа. Хронометраж фильма не должен превышать 30 минут. Проекты принимаются на русском и кыргызском языках. Участвовать в конкурсе могут граждане КР. Для участия нужно:
1. письмо на имя директора Департамента кинематографии;
2. краткий синопсис к проекту;
3. календарный план;
4. сценарий;
5. бюджет проекта;
6. копии паспорта КР сценариста, режиссера или продюсера;
7. резюме сценариста, режиссера;
8. фильмография режиссера, копии наград международных фестивалей;
9. фильмография кинокомпании или киностудии;
10. предложение видного кинодеятеля в качестве художественного руководителя проекта.
Документы должны быть представлены в двух экземплярах согласно списку в Департамент кинематографии по адресу ул. Логвиненко, 13 - Дом кино имени Чингиза Айтматова.
Телефоны для справок: 0312 300 265, 0312 301 046.
е-mail: goskinokg@mail.ru; kyrgyzcinema.gov@gmail.com".