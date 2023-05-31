Объявлен конкурс на лучший сценарий для фильма об Ормон хане

Департамент кинематографии объявил конкурс на лучший сценарий для съемки адресного фильма об Ормон хане. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По данным пресс-службы, фильм приурочен к 230-летию правителя и должна повествовать об его жизни и исторической роли.

"Заявки на конкурс принимаются с 1 июня до 1 августа. Хронометраж фильма не должен превышать 30 минут. Проекты принимаются на русском и кыргызском языках. Участвовать в конкурсе могут граждане КР. Для участия нужно:

1. письмо на имя директора Департамента кинематографии;

2. краткий синопсис к проекту;

3. календарный план;

4. сценарий;

5. бюджет проекта;

6. копии паспорта КР сценариста, режиссера или продюсера;

7. резюме сценариста, режиссера;

8. фильмография режиссера, копии наград международных фестивалей;

9. фильмография кинокомпании или киностудии;

10. предложение видного кинодеятеля в качестве художественного руководителя проекта.

Документы должны быть представлены в двух экземплярах согласно списку в Департамент кинематографии по адресу ул. Логвиненко, 13 - Дом кино имени Чингиза Айтматова.

Телефоны для справок: 0312 300 265, 0312 301 046.

е-mail: goskinokg@mail.ru; kyrgyzcinema.gov@gmail.com".