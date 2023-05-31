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Открытие центра "Ломоносов" в ОшГУ

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29 мая 2023 года в ОшГУ состоялась церемония открытия центра "Ломоносов" в ОшГУ. На церемонии приняли участие российская делегация во главе с заместителем министра образования и науки РФ К.И. Могилевским. С кыргызской стороны - представители вузовского сообщества во главе с министром образования и науки КР К.К Иманалиевым. Перед собравшимися с приветственными речами выступили ректор МГУ, академик В.А. Садовничий(видео обращение), заместитель министра образования и науки РФ К.И. Могилевский, министр образования и науки КР К.К. Иманалиев, ректор ОшГУ Кудайберди Кожобеков.

Открытие центра "Ломоносов" стал результатом соглашения между Ошским государственным университетом и Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова, подписанного 3 марта 2023 года в рамках XV съезда Евразийский ассоциации университетов в Москве. Участники церемонии и гости ознакомились с современными помещениями центра, выставками работ студентов в сфере новых технологий, со студенческими стартап проектами молодежного бизнес парка университета. Наряду с этим руководители и представители вузовских кругов Кыргызстана и России обсудили вопросы проведения в Кыргызстане III Форума ректоров вузов двух стран.

В центре "Ломоносов" будут реализовываться совместные образовательные программы двойного диплома по трем направлениям - туризм (бакалавриат), международные отношения, математика и компьютерные науки, прикладная математика и информатика (магистратура). Студенты будут первые два курса обучаться в ОшГУ, последующие 3 и 4 курсы в МГУ в Москве и по окончании обучения получат дипломы двух вузов. Такое взаимодействие является только началом сотрудничества. По сути этот центр будет работать как филиал МГУ в Кыргызстане, деятельность которого будет развиваться и расширяться.

Отметим, что ОшГУ в настоящее время реализует совместную деятельность с более 70 вузами РФ по широкому кругу актуальных сегодня направлений, таких как организация академической мобильности студентов и специалистов. повышение квалификации, рабочие визиты, стажировки профессорско-преподавательского состава, разработка совместных образовательных программ двойного диплома, образовательных и научных проектов, проведение международных научно-практических мероприятий (форумы, симпозиумы, семинары, вебинары и т.п.), оказание содействия в публикации научных работ сотрудников в своих научных сборниках, оказание взаимоподдержки в международных рейтингах.

Среди вузов-партнеров – ведущие университеты Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Кемерово, ряд университетов субъектов РФ.

Определенный импульс дальнейшему сотрудничеству придаст и центр "Ломоносов". Совместные образовательные программы, академическая мобильность, обмен современными образовательными технологиями и передовым опытом будут способствовать устойчивому развитию межвузовских отношений.


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URL: https://www.vb.kg/429999
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Ош
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