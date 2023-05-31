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Жарасул Абдураимов повторяет ошибки Тенгиза Болтурука?

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- Карыпбай кызы Толгонай, Бактыгуль Акжолова
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Судя по всему, президент ОАО "Кыргызиндустрия" Жарасул Абдураимов повторяет путь бывшего временного управляющего ЗАО "Кумтор голд компани" Тенгиза Болтурука. Не исключено, что он и закончит свою государственную деятельность аналогично.

Напомним, не так давно депутат Женишбек Токторбаев обвинил Абдураимова в растрате 1 млрд сомов, которые государство выделила "Кыргызиндустрии" для реанимации промышленных объектов страны.

Депутат сообщил, что "Кыргызиндустрии" было поручено возобновить работу 8 хозяйственных обществ, для чего и было выделено 1 млрд сомов:

- ГП "Кыргызавтобекети";

- ГП "Проектно-Конструкторский и технологический институт "Водавтоматика и метрология";

- ГП "Кара-Балтинский спиртовый завод";

- ГП "Дан";

- ГП "Экспериментальный завод по ремонту насосно-силового оборудования";

- ГП "Автотранспортно-экспедиционное предприятие Национальной академии наук Кыргызской Республики";

- ГП "Элдик";

- ГП "Передвижная механизированная колонна".

Вместо этого, по словам Жениша Токторбаева, глава "Кыргызиндустрии" Жарасул Абдураимов создал 19 новых компаний:

- "Кыргызчеттранс-Ош";

- "Кыргызэйрвейс";

- "Алай Барстары";

- "Кыргызбахча";

- "Би Кей Медикеар";

- "Кыргызтопчу";

- "Кыргызэлектроника";

- "Кыргызфарфор";

- "Жемиш кампа";

- "Кыргызстиль";

- "Кыргызчеттранс";

- "Кыргызтемирмык";

- "Кыргызбетонкурулуш";

- "Кыргызанимация";

- "Шумкар Энерго";

- "Кок-Алма";

- "Кыргызкыш";

- "Кыргызкерамзит";

- "Кыргызпластик".

Народный избранник прямо спросил, нужно ли было создавать новые компании в то время как есть действующие простаивающие предприятия?

"Не было такой необходимости. Из общей суммы вы растратили 843 млн сомов 504 тысячи сомов. В течение 1,5 лет полученная вами прибыль - ноль. Ни одного тыйына не заработали. 843 млн 504 тыс. сомов вы выделили указанным 19 предприятиям и 54 млн 870 тысяч сомов выплатили 65 своим сотрудникам в качестве зарплаты", - сообщил депутат.

Токторбаев заявил, что годовая зарплата, которую получил сам Абдураимов, составила 2 млн 192 тысячи 575 сомов.

"А ваши 4 вице-президента получили по 1 млн 700 тысяч сомов каждый. Руководитель аппарата получил 1 млн 700 тысяч сомов. Два ваших советника заработали 1 млн 700 тысяч сомов, ваш помощник - 1 млн 700 тысяч сомов. Вы эти средства, уважаемый Жарасул Осмоналиевич в срочном порядке должны вернуть деньги в казну, а то сядете в тюрьму", - предупредил его депутат.

Напомним, подобного рода обвинения звучали и в адрес бывшего временного управляющего ЗАО "Кумтор голд компани" Тенгиза Болтурука. По данным Счетной палаты, в августе 2021 года Тенгиз Болтурук поставил себе оклад в размере 40 тысяч долларов, хотя даже канадский управляющий получал 36 тысяч долларов. Общая сумма вознаграждений Тенгиза Болтурука с мая 2021 года по февраль 2022-го составила 473,2 тысяч долларов. 21 декабря 2021 года Тенгиз Болтурук установил себе размер вознаграждения в размере 55 тысяч долларов.

Также Счетной палатой были выявлены и другие финансовые нарушения.

Позже Генпрокуратура возбудила три уголовных дела в отношении Тенгиза Болтурука и его подчинённых. По данным следствия, горюче-смазочные материалы, продукты питания, запасные части закупались по ценам выше рыночных. И хоть последний в СИЗО не признавал свою вину, 1 мая этого года стало известно, что Тенгиз Болтурук и другие обвиняемые выплатили 844,5 миллионов сомов в качестве компенсации ущерба.


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URL: https://www.vb.kg/430000
Теги:
промышленность, Кыргызстан, Тенгиз Болтурук
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