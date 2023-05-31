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Суд избрал меру пресечения членам ОПГ Алтухе, Протезу и Кене

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Решением Первомайского районного суда Бишкека в отношении задержанных членов ОПГ Камчы Асанбека А.И., К.Т., А.К. и А.Ш. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до окончания срока следствия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Напомним, ГКНБ КР 23 мая 2023 года в рамках материалов уголовного дела, на территории Бишкека и Чуйской области пресечена противоправная деятельность членов организованной преступной группировки криминального лидера К.Асанбека – Алтухи, Протеза, Кени и А.К., которые на протяжении долгих лет занимались незаконным завладением у предпринимателей и граждан КР грузов ТНП экспортированной из КНР, где последними были организованы устойчивые преступные схемы на территории КР и стран СНГ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что вышеуказанные лица путем обмана незаконно завладели у частной транспортно-логистической компании груза ТНП на общую сумму примерно 385 тысяч долларов США.

Кроме того, в настоящее время ГКНБ КР ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастности к данному уголовному делу лиц из числа осужденных отбывающих срок уголовного наказания в пенитенциарных учреждениях СИН при МЮ КР.

Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ КР, следствие продолжается".


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URL: https://www.vb.kg/430007
Теги:
ОПГ, суд, Кыргызстан
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