Суд избрал меру пресечения членам ОПГ Алтухе, Протезу и Кене

Решением Первомайского районного суда Бишкека в отношении задержанных членов ОПГ Камчы Асанбека А.И., К.Т., А.К. и А.Ш. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до окончания срока следствия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Напомним, ГКНБ КР 23 мая 2023 года в рамках материалов уголовного дела, на территории Бишкека и Чуйской области пресечена противоправная деятельность членов организованной преступной группировки криминального лидера К.Асанбека – Алтухи, Протеза, Кени и А.К., которые на протяжении долгих лет занимались незаконным завладением у предпринимателей и граждан КР грузов ТНП экспортированной из КНР, где последними были организованы устойчивые преступные схемы на территории КР и стран СНГ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что вышеуказанные лица путем обмана незаконно завладели у частной транспортно-логистической компании груза ТНП на общую сумму примерно 385 тысяч долларов США.

Кроме того, в настоящее время ГКНБ КР ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастности к данному уголовному делу лиц из числа осужденных отбывающих срок уголовного наказания в пенитенциарных учреждениях СИН при МЮ КР.

Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ КР, следствие продолжается".